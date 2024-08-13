СБУ обнародовала перехваченные разговоры фигурантов дела экс-заместителя министра энергетики Александра Хейла

СБУ опубликовала новые доказательства по делу о «полумиллионной взятке» заместителя министра энергетики.

Служба безопасности Украины опубликовала перехваченные телефонные разговоры лиц, причастных к масштабной коррупционной схеме, в организации которой подозревают заместителя министра энергетики Украины Александра Хейла.

Согласно материалам следствия, чиновник требовал взятку в размере 500 тысяч долларов США, обещая за это способствовать передаче горно-добывающего оборудования из шахт прифронтового района Донецкой области на предприятия Львовско-Волынского угольного бассейна. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании, которое принадлежит государственной угольной компании, расположенной в Покровском - одном из самых горячих направлений восточного фронта.

Ранее СБУ, совместно с НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Киевской областной прокуратурой, при поддержке министра энергетики Украины, разоблачила эту коррупционную схему, задержав четырех подозреваемых.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения, а досудебное расследование продолжается.

Важно, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что ВАКС избрал меру пресечения Александру Хейлу, разоблаченному на вымогательстве полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

Кабмин уволил замминистра энергетики Александра Хейла.

Кроме того, Высший антикорсуд избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела экс-заместителя министра энергетики Александра Хейла.

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