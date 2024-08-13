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Вищий антикорсуд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла

15:25, 13 серпня 2024
Ще двоє фігурантів справи про хабар у пів мільйона доларів отримали запобіжні заходи.
Вищий антикорсуд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам у справі ексзаступника міністра енергетики України Олександра Хейла. 

Слідчий суддя ВАКС частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала щодо одного з підозрюваних у справі щодо колишнього заступника міністра енергетики України, колишнього керівника державного підприємства, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.

Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначено обовʼязки строком на два місяці.

Нагадаємо, що ВАКС обрав запобіжний захід Олександру Хейлу, викритому на вимаганні пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла.

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