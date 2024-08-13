Практика судов
  1. В Украине

Высший антикорсуд избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела экс-замминистра энергетики Александра Хейла

15:25, 13 августа 2024
Еще двое фигурантов дела о взятке в полмиллиона долларов получили меры пресечения.
Высший антикорсуд избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела экс-замминистра энергетики Александра Хейла
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу экс-заместителя министра энергетики Украины Александра Хейла.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила в отношении одного из подозреваемых по делу в отношении бывшего заместителя министра энергетики Украины, бывшего руководителя государственного предприятия, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Другому подозреваемому, управляющему ООО, определена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн ​​грн.

По постановлениям следственных судей обоим подозреваемым определены обязанности сроком на два месяца.

Напомним, что ВАКС избрал меру пресечения Александру Хейлу, разоблаченному на вымогательстве полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

Кабмин уволил замминистра энергетики Александра Хейла.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Защитник утверждал, что протокол обыска является недопустимым доказательством, потому что не производилась аудио и видеофиксация – что решил Верховный Суд

Приводит ли к признанию недопустимым доказательства результаты экспертиз неприсоединение к протоколу обыска технического носителя с видеозаписью его проведения.

Несогласие с заключением эксперта должно быть мотивировано соответствующим решением суда – Верховный Суд

Апелляционный суд не дал никакой оценки выводу эксперта, который подала сторона защиты, что, по мнению Верховного Суда, является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона.

Кабмин утвердил положение о координационном штабе по проведению эвакуации населения

Правительство решило утвердить положение, которое станет типичным для координационных штабов, занимающихся эвакуацией населения, и внесло изменения в порядок проведения эвакуации.

Включение в справку военнослужащего для перерасчета пенсии надбавки за особенности прохождения службы и премии – позиция Верховного Суда

Верховный Суд сделал вывод о включении в справку о размере денежного довольствия для перерасчета пенсии размеров надбавки за особенности прохождения службы и премии.

Нет финансирования – Минсоцполитики объяснило, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберег» данные о лицах с инвалидностью, имеющих право на отсрочку

Стало известно, почему ТЦК не видит в Реестре «Оберег» данные из социальных реестров для предоставления автоматической отсрочки – ответ Минсоцполитики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду