Высший антикорсуд избрал меры пресечения еще двум фигурантам дела экс-замминистра энергетики Александра Хейла

Еще двое фигурантов дела о взятке в полмиллиона долларов получили меры пресечения.

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Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения еще двум фигурантам по делу экс-заместителя министра энергетики Украины Александра Хейла.

Следственный судья ВАКС частично удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и применила в отношении одного из подозреваемых по делу в отношении бывшего заместителя министра энергетики Украины, бывшего руководителя государственного предприятия, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Другому подозреваемому, управляющему ООО, определена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 млн ​​грн.

По постановлениям следственных судей обоим подозреваемым определены обязанности сроком на два месяца.

Напомним, что ВАКС избрал меру пресечения Александру Хейлу, разоблаченному на вымогательстве полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горнодобывающего оборудования из прифронтового района.

Кабмин уволил замминистра энергетики Александра Хейла.

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