ВАКС избрал содержание под стражей экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу с альтернативой залога в 25 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу, разоблаченного на вымогательстве полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
ВАКС избрал экс-замминистра меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернатива – залог в размере 25 млн грн.
Его подельников, доверенное лицо и руководителя госпредприятия, суд отправил под стражу с альтернативой залогу 65 млн грн и 7 млн грн соответственно.
Добавим, Кабмин уволил замминистра энергетики Александра Хейла.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.