ВАКС избрал содержание под стражей экс-заместителю министра энергетики Александру Хейлу с альтернативой залога в 25 миллионов

ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю министра энергетики, разоблаченного на усилии полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу, разоблаченного на вымогательстве полмиллиона долларов за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

ВАКС избрал экс-замминистра меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернатива – залог в размере 25 млн грн.

Его подельников, доверенное лицо и руководителя госпредприятия, суд отправил под стражу с альтернативой залогу 65 млн грн и 7 млн ​​грн соответственно.

Добавим, Кабмин уволил замминистра энергетики Александра Хейла.

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