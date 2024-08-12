ВАКС обрав тримання під вартою ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу з альтернативою застави у 25 мільйонів

ВАКС обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики, викритого на вмаганні пів мільйона доларівза надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, викритого на вимаганні пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

ВАКС обрав ексзаступнику міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернатива - застава у розмірі 25 млн грн.

Його спільників, довірену особу та керівника держпідприємства, суд відправив під варту з альтернативою застави 65 млн грн та 7 млн грн відповідно.

Додамо, Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла.