ВАКС обрав тримання під вартою ексзаступнику міністра енергетики Олександру Хейлу з альтернативою застави у 25 мільйонів

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, викритого на вимаганні пів мільйона доларів за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
ВАКС обрав ексзаступнику міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернатива - застава у розмірі 25 млн грн.
Його спільників, довірену особу та керівника держпідприємства, суд відправив під варту з альтернативою застави 65 млн грн та 7 млн грн відповідно.
Додамо, Кабмін звільнив заступника міністра енергетики Олександра Хейла.
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