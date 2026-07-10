Змінили прізвище чи назву підприємства: чи потрібно оновлювати дані в Реєстрі речових прав

Власникам нерухомості пояснили, чи впливає зміна прізвища, імені або по батькові на записи в Державному реєстрі речових прав.

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Після зміни прізвища, імені чи по батькові фізичної особи або зміни найменування юридичної особи власники нерухомості часто цікавляться, чи потрібно оновлювати ці відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. У Хмельницькому міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції роз'яснили, що окремо звертатися до державного реєстратора в таких випадках не потрібно.

Коли проводиться державна реєстрація змін

У Мін'юсті нагадали, що право власності на нерухоме майно виникає з моменту його державної реєстрації та підтверджується документами, на підставі яких це право було зареєстроване. Державна реєстрація є офіційним підтвердженням державою факту набуття, зміни або припинення речових прав.

Законодавством визначено вичерпний перелік випадків, коли здійснюється державна реєстрація змін. Зокрема, це стосується зміни часток у праві спільної власності, правонабувача речового права, строку його дії або відомостей про обтяження.

Чи впливає зміна прізвища на право власності

У відомстві зазначили, що інформація в Державному реєстрі речових прав має відповідати документам, на підставі яких проводилися реєстраційні дії. Якщо між ними виникають розбіжності, пріоритет мають саме відомості, зазначені в цих документах.

Водночас зміна ідентифікаційних даних власника — прізвища, імені чи по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи — не впливає на право власності, не змінює його та не є підставою для проведення державної реєстрації змін.

Що змінилося після 2020 року

У Міністерстві юстиції звернули увагу, що з 16 січня 2020 року, після набрання чинності Законом України №340-IX, із законодавства виключено можливість внесення таких змін до записів Державного реєстру речових прав. Тобто окремої процедури оновлення ідентифікаційних даних власника нині не передбачено.

Отже, якщо фізична особа змінила прізвище, ім'я чи по батькові або юридична особа змінила своє найменування, звертатися до державного реєстратора лише для внесення цих змін до Державного реєстру речових прав не потрібно. Право власності залишається чинним і підтверджується відомостями Державного реєстру та документами, на підставі яких воно було зареєстроване.

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