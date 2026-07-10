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Изменили фамилию или название предприятия: нужно ли обновлять данные в Реестре вещных прав

16:15, 10 июля 2026
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Владельцам недвижимости разъяснили, влияет ли изменение фамилии, имени или отчества на записи в Государственном реестре вещных прав.
Изменили фамилию или название предприятия: нужно ли обновлять данные в Реестре вещных прав
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После смены фамилии, имени или отчества физического лица или изменения наименования юридического лица владельцы недвижимости часто интересуются, нужно ли обновлять эти сведения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. В Хмельницком межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили, что отдельно обращаться к государственному регистратору в таких случаях не требуется.

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Когда проводится государственная регистрация изменений

В Минюсте напомнили, что право собственности на недвижимое имущество возникает с момента его государственной регистрации и подтверждается документами, на основании которых это право было зарегистрировано. Государственная регистрация является официальным подтверждением государством факта приобретения, изменения или прекращения вещных прав.

Законодательством определен исчерпывающий перечень случаев, когда осуществляется государственная регистрация изменений. В частности, это касается изменения долей в праве совместной собственности, правопреемника вещного права, срока его действия или сведений об обременениях.

Влияет ли смена фамилии на право собственности

В ведомстве отметили, что информация в Государственном реестре вещных прав должна соответствовать документам, на основании которых проводились регистрационные действия. Если между ними возникают расхождения, приоритет имеют именно сведения, указанные в этих документах.

В то же время изменение идентификационных данных собственника — фамилии, имени или отчества физического лица либо наименования юридического лица — не влияет на право собственности, не изменяет его и не является основанием для проведения государственной регистрации изменений.

Что изменилось после 2020 года

В Министерстве юстиции обратили внимание, что с 16 января 2020 года, после вступления в силу Закона Украины № 340-IX, из законодательства исключена возможность внесения таких изменений в записи Государственного реестра вещных прав. То есть отдельной процедуры обновления идентификационных данных собственника в настоящее время не предусмотрено.

Следовательно, если физическое лицо изменило фамилию, имя или отчество, либо юридическое лицо изменило свое наименование, обращаться к государственному регистратору исключительно для внесения этих изменений в Государственный реестр вещных прав не требуется. Право собственности остается в силе и подтверждается сведениями Государственного реестра и документами, на основании которых оно было зарегистрировано.

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Министерство юстиции Украины

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