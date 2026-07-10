Договір оренди квартири: які помилки можуть коштувати житла або грошей

Документ допомагає захистити права власника й орендаря та може стати ключовим доказом у суді.

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Міністерство юстиції нагадало про особливості укладення договору оренди (найму) житла та пояснило, які умови мають бути враховані сторонами для належного оформлення правовідносин.

Що таке договір оренди житла

Договір оренди (найму) житла — це угода, за якою власник житла (наймодавець) передає або зобов'язується передати іншій стороні (наймачеві) житло для проживання на визначений строк за плату.

Відповідно до статті 811 Цивільного кодексу України, такий договір обов'язково укладається у письмовій формі.

Стаття 821 Цивільного кодексу України визначає, що договір укладається на строк, погоджений сторонами. Якщо строк у документі не визначено, він вважається укладеним на п'ять років.

При цьому, згідно зі статтею 638 Цивільного кодексу України, договір вважається укладеним лише після досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов.

Хто має бути зазначений у договорі

У договорі найму житла необхідно вказати всіх осіб, які проживатимуть разом із наймачем. Вони набувають однакових із наймачем прав та обов'язків щодо володіння та користування житлом.

Водночас наймач відповідає перед наймодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом із ним. Якщо житло орендують кілька наймачів, їхні обов'язки за договором є солідарними.

Які умови рекомендують передбачити

За домовленістю сторін у договорі оренди житла рекомендується зазначити:

повні дані сторін договору;

точні відомості про житло, яке здається в оренду, зокрема адресу, номер будинку та квартири;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

розмір орендної плати та порядок її внесення;

порядок і умови дострокового розірвання договору;

відповідальність сторін;

реквізити та підписи.

За взаємною згодою сторони можуть включити до договору й інші положення, якщо вони не суперечать законодавству України.

Акт приймання-передачі та нотаріальне посвідчення

Договір оренди житла складається у двох примірниках — по одному для кожної зі сторін.

Також рекомендується оформлювати акт приймання-передачі, у якому фіксується стан житла, наявність меблів, побутової техніки та іншого майна, а за потреби — показники лічильників на момент передачі квартири.

У Мін'юсті нагадали, що оподаткування доходів від оренди здійснюється відповідно до Податкового кодексу України та залежить від статусу сторін договору.

Для окремих договорів користування нерухомістю, укладених на тривалий строк, закон може передбачати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію відповідних прав. Тому перед укладенням довгострокового договору рекомендується отримати відповідну консультацію.

Водночас за бажанням сторони можуть посвідчити будь-який договір оренди нотаріально. Під час посвідчення нотаріус перевіряє особи сторін, право власності на нерухомість, а також наявність можливих обтяжень.

Чому письмовий договір є важливим

У Міністерстві юстиції зазначили, що письмовий договір допомагає врегулювати можливі суперечки між сторонами. Він захищає орендаря від необґрунтованого виселення, чітко визначає права та обов'язки сторін, зокрема щодо проведення ремонту та оплати комунальних послуг, а також може бути використаний як доказ у суді у разі виникнення спору.

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