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Виїзд неповнолітніх за кордон під час війни: чи можуть вимагати військово-обліковий документ підлітка

15:03, 10 липня 2026
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Законодавство дозволяє фізичній особі, яка досягла 16 років, на вільний самостійний виїзд за межі України
Виїзд неповнолітніх за кордон під час війни: чи можуть вимагати військово-обліковий документ підлітка
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Українські юнаки віком 16–17 років можуть самостійно перетинати державний кордон без військово-облікового документа. Таке право передбачене законодавством, а обмеження на виїзд під час воєнного стану стосуються лише чоловіків віком від 18 до 60 років.

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Згідно із статтею 313 Цивільного кодексу України, особа, яка досягла 16 років, має право самостійно виїжджати за межі України без супроводу батьків, опікунів чи нотаріально посвідченої згоди.

Водночас Правила перетинання державного кордону, затверджені постановою Кабінету Міністрів України №57, передбачають обмеження на виїзд лише для чоловіків віком від 18 до 60 років у період дії воєнного стану. Відповідно, 16–17-річні хлопці не підпадають під ці обмеження.

Вимога прикордонників надати військово-обліковий документ, військовий квиток чи тимчасове посвідчення для неповнолітніх є незаконною. Військово-облікові документи стають необхідними лише після досягнення 18-річного віку, коли громадянин належить до категорії військовозобов'язаних.

Якщо прикордонники відмовляють у пропуску, батьки або законні представники можуть вимагати письмове рішення про відмову із зазначенням конкретної норми закону, на підставі якої особі заборонено виїзд. Також рекомендується звернутися на гарячу лінію Державної прикордонної служби України та зафіксувати скаргу.

Для перетину державного кордону юнакам віком 16–17 років достатньо мати дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Як додаткове підтвердження віку за потреби можна взяти із собою свідоцтво про народження. Інших документів, зокрема дозволу батьків, військово-облікових чи медичних документів, чинне законодавство не вимагає.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в умовах війни питання виїзду дитини за кордон набуло практичного та правового значення. Масові переміщення сімей, роз’єднання батьків і потреба у швидких рішеннях загострили конфлікт між формальними вимогами та реальними інтересами дитини.

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» встановлює загальні умови перетину кордону, тоді як Правила перетинання державного кордону деталізують процедурні аспекти та перелік документів.

Відповідно до пп. 3–6 Правил перетинання державного кордону, затверджених постановою КМУ № 57, виїзд дитини до 16 років загалом здійснюється за згодою обох батьків і в їх супроводі або уповноважених осіб.

Водночас закон передбачає низку винятків: виїзд з одним із батьків можливий без згоди другого у разі наявності визначених документів (зокрема свідоцтва про смерть, рішень суду, довідки про заборгованість зі сплати аліментів, підтвердження статусу одинокої матері тощо), а також у випадках, коли місце проживання дитини визначене з одним із батьків або дитина має особливий статус чи потребує лікування.

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