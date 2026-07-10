  1. В Україні

Догляд за хворим дорослим: чи можна оформити оплачуваний лікарняний

16:33, 10 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Застраховані особи мають право на допомогу.
Догляд за хворим дорослим: чи можна оформити оплачуваний лікарняний
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Застраховані особи в Україні можуть отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі догляду за хворим дорослим членом сім'ї.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснюють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня непрацездатності, але не більше ніж за три календарні дні.

А, згідно зі статтею 15 Закону України від 23 вересня 1999 року №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості захворювання члена сім'ї та побутових обставин, строк лікарняного може бути продовжений, але не більш як до семи календарних днів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності через загальне захворювання здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а починаючи з шостого дня фінансування виплат покладається на Пенсійний фонд України. Водночас для нарахування коштів необхідно дотриматися певної процедури.

Відповідно до статті 17 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розмір виплат за період тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу працівника. 

За правилами, перші п’ять днів хвороби роботодавець оплачує власним коштом. Якщо період непрацездатності триває довше, починаючи з шостого дня виплати фінансує ПФУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія в Україні лікарняні лікарня

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Нові правила бронювання для бізнесу: що змінилося для будівельників, перевізників і туроператорів

Будівельні компанії, перевізники, туроператори та підприємства, залучені до відбудови й будівництва фортифікацій отримали нові вимоги до договорів, досвіду роботи, кадрового забезпечення та документів, що підтверджують відповідність.

Конфіскат під цифровим контролем: повернути виконавче провадження з архіву і не дати боржнику сховати активи тепер можна в один клік

Новий спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів переводить процедуру розпорядження конфіскованим митницею майном у цифровий формат.

Валютна пастка для українців за кордоном: чому ліміти НБУ 2022 року стали проблемою у 2026-му

Валютні ліміти НБУ для remote-працівників: податки в Україні, витрати — у валюті.

13 років спільного життя не гарантують право на спадок: Верховний Суд роз’яснив права співмешканців

Після смерті жінки її співмешканець претендував на квартиру, однак суд нагадав про встановлену законом черговість спадкування.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]