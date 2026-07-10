Догляд за хворим дорослим: чи можна оформити оплачуваний лікарняний

Застраховані особи мають право на допомогу.

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Застраховані особи в Україні можуть отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі догляду за хворим дорослим членом сім'ї.

Як пояснюють у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області, допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворим членом сім'ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня непрацездатності, але не більше ніж за три календарні дні.

А, згідно зі статтею 15 Закону України від 23 вересня 1999 року №1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості захворювання члена сім'ї та побутових обставин, строк лікарняного може бути продовжений, але не більш як до семи календарних днів.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності через загальне захворювання здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а починаючи з шостого дня фінансування виплат покладається на Пенсійний фонд України. Водночас для нарахування коштів необхідно дотриматися певної процедури.

Відповідно до статті 17 закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розмір виплат за період тимчасової непрацездатності залежить від страхового стажу працівника.

За правилами, перші п’ять днів хвороби роботодавець оплачує власним коштом. Якщо період непрацездатності триває довше, починаючи з шостого дня виплати фінансує ПФУ.