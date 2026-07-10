  1. В Україні

В Раді рекомендують запровадити День старости в Україні: коли його відзначатимуть

17:32, 10 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту ухвалити постанову про запровадження в Україні нового свята — Дня старости, який пропонують щороку відзначати 7 червня.
В Раді рекомендують запровадити День старости в Україні: коли його відзначатимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту підтримати проєкт Постанови про запровадження Дня старости в Україні № 15320.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документом передбачено щорічне відзначення цього дня 7 червня.

Ініціатива покликана підкреслити значення інституту старост для розвитку територіальних громад, а також відзначити їхній внесок у представництво інтересів жителів старостинських округів і розвиток місцевого самоврядування.

Серед основних цілей проєкту Постанови:

  • підвищення авторитету та популяризація діяльності старост, а також престижності служби в органах місцевого самоврядування;
  • поширення успішного досвіду та ефективних практик роботи старост;
  • активізація участі громадян у житті громад і посилення співпраці між мешканцями та місцевою владою;
  • зміцнення демократичних принципів управління на місцевому рівні;
  • подальша підтримка реформи децентралізації в Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Україна Парламент постанова свято

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Хто платить за корупціонерів: фінансовий моніторинг застав за проєктом 15388

Як обов’язкова верифікація джерел застави та оприлюднення даних про заставодавців змінить стратегію захисту у справах НАБУ та САП.

Кандидат у ВРП та КСУ одночасно: юридичні пріоритети професора Івана Назарова

Засідання Етичної ради: хто претендує на посаду на посаду члена ВРП від з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ.

Нові правила бронювання для бізнесу: що змінилося для будівельників, перевізників і туроператорів

Будівельні компанії, перевізники, туроператори та підприємства, залучені до відбудови й будівництва фортифікацій отримали нові вимоги до договорів, досвіду роботи, кадрового забезпечення та документів, що підтверджують відповідність.

Конфіскат під цифровим контролем: повернути виконавче провадження з архіву і не дати боржнику сховати активи тепер можна в один клік

Новий спільний наказ Міністерства юстиції та Міністерства фінансів переводить процедуру розпорядження конфіскованим митницею майном у цифровий формат.

Валютна пастка для українців за кордоном: чому ліміти НБУ 2022 року стали проблемою у 2026-му

Валютні ліміти НБУ для remote-працівників: податки в Україні, витрати — у валюті.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]