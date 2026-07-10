В Раді рекомендують запровадити День старости в Україні: коли його відзначатимуть

Комітет з питань організації державної влади рекомендував парламенту ухвалити постанову про запровадження в Україні нового свята — Дня старости, який пропонують щороку відзначати 7 червня.

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Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту підтримати проєкт Постанови про запровадження Дня старости в Україні № 15320.

Документом передбачено щорічне відзначення цього дня 7 червня.

Ініціатива покликана підкреслити значення інституту старост для розвитку територіальних громад, а також відзначити їхній внесок у представництво інтересів жителів старостинських округів і розвиток місцевого самоврядування.

Серед основних цілей проєкту Постанови:

підвищення авторитету та популяризація діяльності старост, а також престижності служби в органах місцевого самоврядування;

поширення успішного досвіду та ефективних практик роботи старост;

активізація участі громадян у житті громад і посилення співпраці між мешканцями та місцевою владою;

зміцнення демократичних принципів управління на місцевому рівні;

подальша підтримка реформи децентралізації в Україні.

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