У Верховній Раді зʼявився ще один законопроект щодо відповідальності юридичних осіб за хабарі посадовцям

Пропонується встановити, що підставою застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є підкуп як іноземних, так і українських посадовців.

У парламенті зареєстрували ще один законопроект стосовно застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи. Відповідний проект 11443-1 про внесення змін до Кримінального кодексу і Кримінального процесуального кодексу вніс народний депутат від фракції «Слуга народу» Владлен Неклюдов.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перший проект 11443 внесли голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна, перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко, голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа та інші.

Як вказує Владлен Неклюдов, одним із обов’язкових кроків на шляху до членства в ОЕСР є ратифікація Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Основною вимогою Конвенції є встановлення автономної юридичної відповідальності юридичних осіб за підкуп іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Найбільш сталою і поширеною серед країн – членів ОЕСР є кримінальна модель відповідальності. Саме до такого підходу Україну закликає ОЕСР у листі голови робочої групи.

За словами автора проекту, запроваджена у 2014 році кримінальна відповідальність юридичних осіб у вигляді заходів кримінально-правового характеру не задовольняє вимоги Конвенції. Наприклад, перелік санкцій, які можуть бути застосовані до юридичної особи в Україні досить обмежений і вони є незбалансованими, де з одного боку є незначні розміри штрафів, які не досягають мети покарання та запобігання повторним правопорушенням, а з іншого боку конфіскація майна та ліквідація юридичної особи, які ставлять під загрозу існування юридичних осіб та можливість продовження ними господарської діяльності.

Саме тому виникла потреба кардинально змінити підхід.

Отже, пропонується зокрема, передбачити можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали суду про застосування заходів кримінально- правового характеру.

До КПК вводиться можливість організації кримінального провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку, тобто окремо від кримінального переслідування фізичних осіб.

Цей механізм буде передбачений лише для кримінальних правопорушень, визначених статтями 209, 369, 369-2 КК, але у подальшому з урахуванням здобутого практичного досвіду його дія буде розширена і на інші категорії кримінальних правопорушень.

Проект Неклюдова є альтернативним до законопроекту 11443. Основною відмінністю альтернативного законопроекту від основного є те, що підставою для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи є вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого статтею 209 та статтями 369, 369-2 (що охоплює випадки надання неправомірної вигоди як іноземним посадовим особам, так і українським посадовим особам).

Отже, пропонується внести зміни до КК, якими передбачити:

- підстави для застосування до юридичної особи заходів кримінально-

правового характеру незалежно від притягнення до кримінальної відповідальності фізичної особи;

- підстави для звільнення юридичної особи від застосування заходів кримінально-правового характеру;

- збільшення розміру штрафів, які застосовуються до юридичних осіб як основний захід кримінально-правового характеру та можливість застосування додаткових (нефінансових) заходів кримінально-правового характеру;

- правила застосування заходів кримінально-правового характеру та обмеження на ліквідацію юридичних осіб за спеціальною процедурою;

- можливість застосування спеціальної конфіскації на підставі ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичної особи та випадки застосування спеціальної конфіскації за такої підстави.

Змінами до КПК пропонується передбачити:

- окрему главу 37-1, яка регламентує кримінальне провадження щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку, у розділі VI «Особливі порядки кримінального провадження»;

- спеціальний порядок для автономного кримінального провадження щодо юридичної особи як на стадії досудового розслідування, так і судового розгляду;

- особливості участі представника, захисника юридичної особи, які передбачають розширений обсяг прав та процесуальних можливостей для сторони захисту;

- додатковий захід забезпечення кримінального провадження у вигляді обмежень діяльності юридичної особи, яка пов’язана з внесенням змін до установчих документів щодо засновників (учасників) юридичної особи, розміру та складу статутного капіталу, найменування юридичної особи, укладання правочину, предметом якого є частка учасника у статутному капіталі юридичної особи, вчиненням значних господарських зобов’язань (значних правочинів), розпорядженням активами юридичної особи та її припиненням;

- можливість скасування обмежень щодо юридичної особи;

- закінчення досудового розслідування шляхом або закриття кримінального провадження, або звернення до суду з актом про застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру;

- можливість укладення угоди у кримінальному провадженні щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб у спеціальному порядку та особливості судового провадження щодо укладення угод;

- оскарження судових рішень щодо укладення угоди;

- особливості виконання ухвали про застосування заходів кримінально-правового характеру.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.