В Верховной Раде появился еще один законопроект об ответственности юридических лиц за взятки должностным лицам

Предлагается установить, что основанием применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера является подкуп как иностранных, так и украинских чиновников..

В парламенте зарегистрировали еще один законопроект о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица. Соответствующий проект 11443-1 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс внес народный депутат от фракции «Слуга народа» Владлен Неклюдов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», первый проект 11443 внесли председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас, председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина, первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолана Пидласа и другие.

Как указывает Владлен Неклюдов, одним из обязательных шагов по пути к членству в ОЭСР является ратификация Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Основным требованием Конвенции является установление автономной юридической ответственности юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц в международных деловых операциях. Наиболее устоявшейся и распространенной среди стран – членов ОЭСР является уголовная модель ответственности. Именно к такому подходу Украину призывает ОЭСР в письме главы рабочей группы.

По словам автора проекта, введенная в 2014 году уголовная ответственность юридических лиц в виде мер уголовно-правового характера не удовлетворяет требованиям Конвенции. Например, перечень санкций, которые могут быть применены к юридическому лицу в Украине довольно ограничен и они несбалансированы, где с одной стороны есть незначительные размеры штрафов, которые не достигают цели наказания и предотвращения повторных правонарушений, а с другой стороны конфискация имущества и ликвидация юридического лица , которые ставят под угрозу существование юридических лиц и возможность продолжения хозяйственной деятельности.

Именно поэтому возникла необходимость кардинально изменить подход.

Таким образом, предлагается в частности предусмотреть возможность применения специальной конфискации на основании определения суда о применении мер уголовно-правового характера.

В УПК вводится возможность организации уголовного производства по применению мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в специальном порядке, то есть отдельно от уголовного преследования физических лиц.

Этот механизм будет предусмотрен только для уголовных правонарушений, определенных статьями 209, 369, 369-2 УК, но в дальнейшем с учетом полученного практического опыта его действие будет расширено и на другие категории уголовных правонарушений.

Проект Неклюдова является альтернативным к законопроекту 11443. Основным отличием альтернативного законопроекта от основного является то, что основанием для применения к юридическому лицу мер уголовно-правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица является совершение общественно опасного деяния, подпадающего под признаки деяния, предусмотренного статьей 209 и статьями 369, 369-2 (охватывающей случаи предоставления неправомерной выгоды как иностранным должностным лицам, так и украинским должностным лицам).

Итак, предлагается внести изменения в УК, которыми предусмотреть:

- основания для применения к юридическому лицу мер уголовно-

правового характера независимо от привлечения к уголовной ответственности физического лица;

- основания для освобождения юридического лица от применения мер уголовно-правового характера;

- увеличение размера штрафов, применяемых к юридическим лицам как основной меры уголовно-правового характера и возможность применения дополнительных (нефинансовых) мер уголовно-правового характера;

- правила применения мер уголовно-правового характера и ограничения на ликвидацию юридических лиц по специальной процедуре;

- возможность применения специальной конфискации на основании определения о применении мер уголовно-правового характера к юридическому лицу и случаях применения специальной конфискации по такому основанию.

Изменениями в УПК предлагается предусмотреть:

- отдельную главу 37-1, регламентирующую уголовное производство по применению мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в специальном порядке, в разделе VI «Особые порядки уголовного производства»;

- специальный порядок для автономного уголовного производства по юридическому лицу как на стадии досудебного расследования, так и судебного разбирательства;

- особенности участия представителя, защитника юридического лица, предусматривающих расширенный объем прав и процессуальных возможностей для защиты;

- дополнительная мера обеспечения уголовного производства в виде ограничений деятельности юридического лица, которая связана с внесением изменений в учредительные документы в отношении учредителей (участников) юридического лица, размера уставного капитала, наименование юридического лица, заключение сделки, предметом которой является доля участника в уставном капитале юридического лица, совершением значительных хозяйственных обязательств (значительных сделок), распоряжением активами юридического лица и его прекращением;

- возможность отмены ограничений по юридическому лицу;

- окончание досудебного расследования путем либо закрытия уголовного производства, либо обращение в суд с актом о применении к юридическому лицу мер уголовно-правового характера;

- возможность заключения соглашения в уголовном производстве по применению мер уголовно-правового характера к юридическим лицам в специальном порядке и особенности судебного производства по заключению сделок;

- обжалование судебных решений по заключению соглашения;

- особенности выполнения определения о применении мер уголовно-правового характера.

Автор: Наталя Мамченко

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