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Минобороны планирует запуск автоматической отсрочки от призыва в Резерв+ уже осенью

19:57, 12 августа 2024
Министерство работает над функцией автоматических отсрочок для определенных категорий граждан, в частности, для студентов, родителей и опекунов троих детей.
Минобороны планирует запуск автоматической отсрочки от призыва в Резерв+ уже осенью
Фото: РБК-Украина
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В Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва для отдельных категорий военнообязанных.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия.

Запуск сервиса Министерство обороны планирует осенью текущего года.

«Мы активно работаем над функцией автоматических отсрочек для определенных категорий граждан, в частности, для студентов, родителей и опекунов троих детей. Планируем запустить уже осенью», – указало Минобороны в комментариях под постом заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

Автоматическая отсрочка будет отлажена благодаря сотрудничеству с другими реестрами.

Пока автоматический обмен с реестрами для предоставления отсрочок еще не запущен. Это следует из ответа Минобороны, который оно предоставило «Судебно-юридической газете».

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