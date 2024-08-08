Відсутність механізму автоматичного надання і продовження відстрочки провокує корупційні ризики і ставить громадян у нерівні умови

Цифрова команда уряду потурбувалася про те, щоб представники певних організацій могли забронюватися через Дію за добу, але особи з інвалідністю, студенти, багатодітні батьки, які мають право на відстрочку, повинні знов і знов ходити до ТЦК.

У застосунку Резерв+ буде сервіс автоматичного надання відстрочки від призову. Це, починаючи із червня, неодноразово обіцяла в інтерв’ю заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

Втім, станом на 8 серпня цифрова команда уряду запустила онлайн-бронювання через Дію для окремих підприємств і грантових громадських організацій, які фінансуються іноземними донорами, але стосовно інших категорій, зокрема людей з інвалідністю, доглядачів, студентів, багатодітних батьків – добрих новин щодо цифровізації немає.

При цьому у заброньованих немає ризику, що комісія ТЦК раптом відмовить їм, посилаючись на власну оцінку тих чи інших документів або ж «кому не там».

Адже, якщо для інших категорій громадян потрібно особисто подавати заяву до ТЦК і проходити через комісію при ТЦК, то питання надання відстрочок від призову вказаним заброньованим особам комісією при ТЦК взагалі не розглядаються, і вони можуть отримати відповідь через Дію протягом доби.

Стосовно ж «незаброньованих» комісія при ТЦК ще повинна «вивчити» отримані заяву та підтвердні документи, «оцінити законність підстав» для надання відстрочки тощо. А щодо доглядачів за особами з інвалідністю визначено ще ширший перелік етапів, які вони мають пройти.

Отже, Уряд надав комісіям при ТЦК стосовно звичайних громадян надзвичайно широку дискрецію для того, аби знайти підстави для відмови, посилаючись на «власну оцінку». А там де широка дискреція, як правило, криються широкі корупційні ризики.

Що кажуть у Міноборони з приводу автоматичного продовження відстрочки

«На звʼязку команда служби підтримки застосунку Резерв+! Наразі функціонал застосунку Резерв+ не передбачає отримання відстрочки онлайн, проте наші спеціалісти працюють над розробкою механізму отримання автоматичної відстрочки для певних категорій військовозобов'язаних» - повідомляють у цифровій команді Міноборони на численні запити громадян стосовно того, чи потрібно їм знов буде йти у ТЦК особисто після 12 серпня.

Справа у тому, що наразі законодавство передбачає необхідність знов і знов подавати документи до ТЦК, аби продовжити відстрочку. Тобто, спочатку людина повинна пройти через комісію, отримати позитивну відповідь, але це не гарантує їй, що потім знов не доведеться збирати документи.

При цьому, як повідомляють читачі, у ТЦК надають відстрочку до 12 серпня (бо цього дня спливає термін дії попереднього указу про продовження строку мобілізації) і відразу вручають повістку на наступний день.

Це виглядає досить дивно з огляду на заяви Катерини Черногоренко про те, що «бігати повинні дані, а не люди» і про те, що «Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних» (і таку взаємодію було налагоджено, за її словами, вже в червні).

Отже, відстрочка поки не може не лише надаватись автоматично, але й не може автоматично продовжуватися, через що люди з інвалідністю та батьки трьох чи більше дітей, доглядачі за «лежачими» хворими, студенти повинні будуть після 12 серпня знов йти до ТЦК і збирати папірці. Хоча ці дані вже і так є у держави.

Слід зауважити, що питання викликає також і якість нормативного регулювання. Адже Порядок проведення призову, затверджений постановою Кабміну 560, допускає неоднозначне трактування його норм.

Так, він передбачає, що у разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку, крім підстав, зазначених у пункті 2 ч. 1 (особи з інвалідністю), пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій), здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. З цієї норми прямо не випливає, чи повинна особа з інвалідністю кожного разу підтверджувати підстави для відстрочки.

Постанова передбачає, що для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний з виданням Указу Президента про продовження строку мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії при ТЦК заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

При цьому «у разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів ТЦК повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів».

Що означає «неможливість провести перевірку» - відповіді постанова не дає, знов таки, надаючи досить широке поле розсуду для ТЦК.

При цьому постанова також дозволяє комісії при ТЦК скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення «у разі втрати (зміни) підстав».

З огляду на прикрі корупційні випадки у ТЦК, вже викриті правоохоронними органами, що стосувалися саме людей, які й так мали право на відстрочку, але платили хабарі, виглядає необхідним як забезпечити технічну можливість надавати і продовжувати відстрочку в електронному форматі, так і більш чітко врегулювати підстави для відмови у наданні відстрочки та для права перегляду комісією ТЦК своїх попередніх рішень.

Автор: Наталя Мамченко

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