Від рекрутингу до громадянства: особливості військової служби іноземців у ЗСУ в умовах воєнного стану

Служба за контрактом, статус УБД і посвідка на проживання — ключові новації для іноземних захисників України.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада України активно вдосконалює нормативно-правову базу щодо проходження військової служби іноземцями та особами без громадянства, які беруть участь у захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності держави. Ключовими елементами цієї системи є контрактна форма служби, спеціалізовані рекрутингові механізми, соціальні гарантії та спрощена інтеграція добровольців у правове поле України. Станом на листопад 2025 року законодавчі ініціативи охоплюють як діючі норми, так і проекти законів, спрямовані на урівняння прав іноземних військовослужбовців з громадянами України.

Правові засади прийняття на службу та укладення контракту

Відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть проходити військову службу виключно за контрактом на посадах рядового, сержантського та старшинського складу. Контракт укладається з Міжнародним легіоном оборони України або іншими підрозділами Збройних Сил України (ЗСУ).

Вимоги до кандидатів включають: відсутність судимості, відповідність віковим критеріям, придатність за станом здоров’я, проходження професійно-психологічного відбору та достатній рівень фізичної підготовки. Статтею 21-2 зазначеного Закону встановлено випробувальний термін два місяці. Строки служби в календарному обчисленні відповідають нормам для громадян України: для рядового складу — 3 роки; для сержантського та старшинського складу — від 3 до 5 років.

Під час особливого періоду (введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022) розірвання контракту за власним бажанням можливе не раніше ніж після шести місяців безперервної служби. Це положення запроваджено змінами, внесеними Законом України від 12 січня 2023 року № 2863-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у Збройних Силах України та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях».

Закон № 2863-IX поширив право на контрактну службу на Національну гвардію України, Державну спеціальну службу транспорту та інші військові формування. Крім того, іноземці можуть звертатися безпосередньо до військових частин, що спрощує процедуру вступу.

Організаційні механізми рекрутингу та комплектування

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154 затверджено Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які замінили військові комісаріати. Ці центри відповідають за комплектування ЗСУ, включаючи іноземних добровольців.

Окремим підрозділом ЗСУ є Центр рекрутингу іноземців, створений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2024 року № 1374 (зі змінами). Центр здійснює набір кандидатів, їх супровід та розподіл. Станом на 2025 рік до підрозділів Сухопутних військ ЗСУ долучилися понад 8 тис. іноземних добровольців. Загалом у лавах ЗСУ служать громадяни 72 країн, з яких близько 40 % — з країн Південної Америки. Щомісячний приріст становить близько 600 осіб (порівняно з 100–150 на початку повномасштабного вторгнення).

Добровольці з досвідом військової служби (не менше 10 років) або служби в поліції звільняються від спеціальної підготовки та розподіляються безпосередньо до підрозділів.

Соціальні гарантії та визнання статусу

Іноземці та особи без громадянства, які проходять службу в ЗСУ, прирівнюються до військовослужбовців за Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Вони можуть набути статусу учасника бойових дій (УБД) або особи з інвалідністю внаслідок війни за умови безпосередньої участі в заходах оборони України від агресії Російської Федерації.

Процедура надання статусу врегульована Постановою Кабінету Міністрів України № 719, яка визначає повноваження міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України. Відомості про участь у бойових діях фіксуються в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ), що забезпечує доступ до цифрових сервісів, зокрема застосунку «Дія».

Заробітна плата іноземних військовослужбовців урівняна з українськими колегами. Соціальний захист охоплює зміни до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про відпустки», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» тощо, запропоновані проектом Закону України № 13646 (прийнятий за основу 22 жовтня 2025 року).

Шляхи імміграційної інтеграції та громадянства

Закон України від 18 червня 2025 року № 4502-IX вніс зміни до законодавства про громадянство та імміграцію, поширивши спрощену процедуру набуття українського громадянства на іноземців, які служать у всіх військових формуваннях.

Період контрактної служби зараховується до строку безперервного проживання (5 років), необхідного для отримання дозволу на імміграцію. Окрема квота імміграції встановлена для осіб, які брали участь у бойових діях щонайменше 4 місяці (замість чинних 6) або перебували в полоні.

Проект Закону України № 14160 «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України» (зареєстрований у Верховній Раді) передбачає визнання посвідчення УБД, витягу з ЄДРВВ та статусу особи з інвалідністю внаслідок війни підставами для посвідки на тимчасове проживання. Крім того, запроваджується окремий документ для виїзду за кордон у разі прострочення паспорта країни походження.

Окреслені законодавчі ініціативи спрямовані на полегшення імміграції захисників України та їхніх родин, що є виправданим заходом у умовах демографічного дефіциту та браку робочої сили. Збільшення квот імміграції слугує нетрадиційним, але ефективним інструментом поповнення населення. Ці зміни відповідають європейським стандартам соціального захисту та інтеграції іноземних учасників оборони.

Таким чином, еволюція законодавства створює комплексну систему, яка мотивує іноземних добровольців, забезпечує їхні права та сприяє довгостроковій інтеграції в українське суспільство.

Автор: Ольга Вишивана

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.