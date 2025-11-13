От рекрутинга к гражданству: особенности военной службы иностранцев в ВСУ в условиях военного положения

Служба по контракту, статус УБД и вид на жительство — ключевые новации для иностранных защитников Украины.

Верховная Рада Украины активно совершенствует нормативно-правовую базу по прохождению военной службы иностранцами и лицами без гражданства, участвующими в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности государства. Ключевые элементы этой системы - контрактная форма службы, специализированные рекрутинговые механизмы, социальные гарантии и упрощенная интеграция добровольцев в правовое поле Украины. К ноябрю 2025 года законодательные инициативы охватывают как действующие нормы, так и проекты законов, направленные на уравнение прав иностранных военнослужащих с гражданами Украины.

Правовые основы принятия на службу и заключение контракта

В соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, находящиеся в Украине на законных основаниях, могут проходить военную службу исключительно по контракту на должностях рядового, сержантского и старшинского состава. Контракт заключается с Международным легионом обороны Украины или другими подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Требования к кандидатам включают отсутствие судимости, соответствие возрастным критериям, пригодность по состоянию здоровья, прохождение профессионально-психологического отбора и достаточный уровень физической подготовки. Статьей 21-2 указанного Закона установлен испытательный срок в два месяца. Сроки службы в календарном исчислении соответствуют нормам для граждан Украины: для рядового состава – 3 года; для сержантского и старшинского состава – от 3 до 5 лет.

Во время особого периода (введенного Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 г. № 64/2022) расторжение контракта по собственному желанию возможно не ранее чем после шести месяцев непрерывной службы. Это положение введено изменениями, внесенными Законом Украины от 12 января 2023 № 2863-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о порядке прохождения военной службы по контракту иностранцами и лицами без гражданства в Вооруженных Силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях».

Закон №2863-IX распространил право на контрактную службу на Национальную гвардию Украины, Государственную специальную службу транспорта и другие военные формирования. Кроме этого, иностранцы могут обращаться непосредственно в воинские части, что упрощает процедуру вступления.

Организационные механизмы рекрутинга и комплектования

Постановлением Кабинета Министров Украины от 23 февраля 2022 г. № 154 утверждено Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, которые заменили военные комиссариаты. Эти центры отвечают за комплектование ВСУ, включая иностранных добровольцев.

Отдельным подразделением ВСУ является Центр рекрутинга иностранцев, созданный Постановлением Кабинета Министров Украины от 29 ноября 2024 г. № 1374 (с изменениями). Центр осуществляет набор кандидатов, их сопровождение и распределение. По состоянию на 2025 год в подразделения Сухопутных войск ВСУ присоединились более 8 тыс. иностранных добровольцев. Всего в рядах ВСУ служат граждане 72 стран, из которых около 40% из стран Южной Америки. Ежемесячный прирост составляет около 600 человек (по сравнению со 100–150 в начале полномасштабного вторжения).

Добровольцы с опытом военной службы (не менее 10 лет) или службы в полиции освобождаются от специальной подготовки и распределяются непосредственно в подразделения.

Социальные гарантии и признание статуса

Иностранцы и лица без гражданства, проходящие службу в ВСУ, приравниваются к военнослужащим по Закону Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Они могут получить статус участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью в результате войны при условии непосредственного участия в мероприятиях обороны Украины от агрессии Российской Федерации.

Процедура предоставления статуса урегулирована Постановлением Кабинета Министров Украины №719, которое определяет полномочия межведомственной комиссии при Министерстве по делам ветеранов Украины. Сведения об участии в боевых действиях фиксируются в Едином государственном реестре ветеранов войны (ЕГРВВ), что обеспечивает доступ к цифровым сервисам, в частности, приложению «Дия».

Заработная плата иностранных военнослужащих равна украинским коллегам. Социальная защита охватывает изменения в Кодекс законов о труде Украины, Законы Украины «Об отпусках», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» и т.п., предложенные проектом Закона Украины № 13646 (принят за основу 22 октября 2025 года).

Пути иммиграционной интеграции и гражданства

Закон Украины от 18 июня 2025 г. № 4502-IX внес изменения в законодательство о гражданстве и иммиграции, распространив упрощенную процедуру приобретения украинского гражданства на иностранцев, которые служат во всех военных формированиях.

Период контрактной службы засчитывается в срок непрерывного проживания (5 лет), необходимого для получения разрешения на иммиграцию. Отдельная квота иммиграции установлена для лиц, участвовавших в боевых действиях не менее 4 месяцев (вместо действующих 6) или находившихся в плену.

Проект Закона Украины № 14160 «О внесении изменений в некоторые законы Украины об уточнении правового статуса иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины» (зарегистрированный в Верховной Раде) предусматривает признание удостоверения УБД, выписки из ЕГРВВ и статуса лиц с инвалидностью. Кроме этого, вводится отдельный документ для выезда за границу при просрочке паспорта страны происхождения.

Обозначенные законодательные инициативы направлены на облегчение иммиграции защитников Украины и их семей, что является оправданным мероприятием в условиях демографического дефицита и нехватки рабочей силы. Увеличение квот иммиграции служит нетрадиционным, но эффективным инструментом пополнения населения. Эти изменения отвечают европейским стандартам социальной защиты и интеграции иностранных участников обороны.

Таким образом, эволюция законодательства создает комплексную систему, мотивирующую иностранных добровольцев, обеспечивающую их права и способствующую долгосрочной интеграции в украинское общество.

Автор: Ольга Вышывана

