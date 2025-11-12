ВС: податкова застава, що виникла через борг попереднього власника, має бути знята з майна нового добросовісного набувача

Податкова застава порушує право нового власника на вільне користування і розпорядження майном та має бути припинена в судовому порядку.

Верховний Суд підтвердив, що майно, придбане добросовісним набувачем на електронних торгах у межах виконавчого провадження, підлягає звільненню від податкової застави, накладеної через борг попереднього власника.

Про це йдеться у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду справі № 914/2949/24.

ТОВ «Плів Захист» звернулося до суду проти Головного управління ДПС у Львівській області. Підприємство придбало будівлю площею понад 1500 м² у селі Бориси Яворівського району — цілком законно, на електронних торгах у межах виконавчого провадження. Але вже після купівлі з’ясувалося: об’єкт перебуває під податковою заставою через борги попереднього власника — державного підприємства «Екотрансенерго».

Податкова відмовилася зняти заборону, мотивуючи це тим, що зобов’язання боржника перед бюджетом залишилися непогашеними. Фактично новий власник став заручником чужих боргів — не маючи до них жодного стосунку.

Господарський суд Львівської області задовольнив позов ТОВ «Плів Захист» до Державної податкової служби України про припинення обтяження у вигляді податкової застави на майно. Постановою Західного апеляційного господарського суду рішення залишено без змін.

Суди встановили, що майно, придбане ТОВ на електронних торгах у межах виконавчого провадження, перебувало в податковій заставі через податковий борг попереднього власника. Водночас застава не стосувалася нового власника та перешкоджала йому користуватися та розпоряджатися власністю.

Колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду підтвердила, що відповідно до ст. 391 ЦК України власник має право вимагати усунення перешкод у користуванні та розпорядженні своїм майном шляхом подання негаторного позову. У цій справі ТОВ є законним власником нерухомого майна, і його право на користування та розпорядження ним є непорушним. Суд дійшов висновку, що податкова застава, яка не пов’язана з особою нового власника, але обмежує його права, підлягає припиненню.

КГС ВС погодився з такими висновками, зазначивши, що відповідно до статті 391 Цивільного кодексу України власник має право вимагати усунення перешкод у користуванні й розпорядженні своїм майном шляхом подання негаторного позову.

Суд підкреслив, що ТОВ є законним власником нерухомості, набутим у встановленому порядку, а ДПС не заперечує правомірності такого набуття. Проте чинна застава, пов’язана з боргом попереднього власника, порушує право власності нового набувача, тому має бути припинена.

Касаційну скаргу ДПС залишено без задоволення, а судові рішення попередніх інстанцій – без змін. Таким чином, Верховний Суд підтвердив право добросовісного набувача на усунення обтяження, що виникло через борг попереднього власника.

