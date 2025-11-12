ВС: налоговая ипотека, возникшая из-за долга предыдущего собственника, должна быть снята с имущества нового добросовестного приобретателя

Налоговая ипотека нарушает право нового собственника на свободное пользование и распоряжение имуществом и должна быть прекращена в судебном порядке.

Верховный Суд подтвердил, что имущество, приобретенное добросовестным приобретателем на электронных торгах в рамках исполнительного производства, подлежит освобождению от налоговой ипотеки, наложенной из-за долга предыдущего собственника.

Об этом говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 30 сентября 2025 года по делу № 914/2949/24.

ТОВ «Плів Захист» обратилось в суд против Главного управления ГНС в Львовской области. Предприятие приобрело здание площадью более 1500 м² в селе Борисы Яворовского района — полностью законно, на электронных торгах в рамках исполнительного производства. Но уже после покупки выяснилось, что объект находится под налоговой ипотекой из-за долгов предыдущего собственника — государственного предприятия «ЭкотрансЭнерго».

Налоговая отказалась снять обременение, мотивируя это тем, что обязательства должника перед бюджетом остались непогашенными. Фактически новый собственник стал заложником чужих долгов, не имея к ним никакого отношения.

Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск ТОВ «Плів Захист» к Государственной налоговой службе Украины о прекращении обременения в виде налоговой ипотеки на имущество. Постановлением Западного апелляционного хозяйственного суда решение оставлено без изменений.

Суды установили, что имущество, приобретенное ТОВ на электронных торгах в рамках исполнительного производства, находилось под налоговой ипотекой из-за долга предыдущего собственника. При этом ипотека не касалась нового собственника, но препятствовала ему пользоваться и распоряжаться имуществом.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда подтвердила, что согласно ст. 391 ГК Украины собственник имеет право требовать устранения препятствий в пользовании и распоряжении своим имуществом путем подачи негаторного иска. В данном деле ТОВ является законным собственником недвижимого имущества, и его право на пользование и распоряжение им является неприкосновенным. Суд пришел к выводу, что налоговая ипотека, не связанная с лицом нового собственника, но ограничивающая его права, подлежит прекращению.

КГС ВС согласился с такими выводами, подчеркнув, что ТОВ является законным собственником недвижимости, приобретенной в установленном порядке, а ГНС не оспаривает правомерность такого приобретения. Тем не менее действующая ипотека, связанная с долгом предыдущего собственника, нарушает право собственности нового приобретателя, поэтому должна быть прекращена.

Кассационную жалобу ГНС оставлено без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанций — без изменений. Таким образом, Верховный Суд подтвердил право добросовестного приобретателя на устранение обременения, возникшего из-за долга предыдущего собственника.

Автор: Анастасия Гришкова

