Отсутствие механизма автоматического предоставления и продления отсрочки провоцирует коррупционные риски и ставит граждан в неравные условия

Цифровая команда правительства позаботилась о том, чтобы представители определенных организаций могли забронироваться через Дию за сутки, но лица с инвалидностью, студенты, многодетные родители, имеющие право на отсрочку, должны снова и снова ходить в ТЦК.

В приложении Резерв+ будет сервис автоматического предоставления отсрочки от призыва. Это, начиная с июня, неоднократно обещала в интервью заместитель министра обороны по цифровизации Катерина Черногоренко.

Впрочем, по состоянию на 8 августа цифровая команда правительства запустила онлайн-бронирование через Дию для отдельных предприятий и грантовых общественных организаций, финансируемых иностранными донорами, но в отношении других категорий, в частности людей с инвалидностью, смотрителей, студентов, многодетных родителей – хороших новостей по цифровизации нет.

При этом у забронированных нет риска, что комиссия ТЦК вдруг откажет им, ссылаясь на собственную оценку тех или иных документов или «запятую не там».

Ведь если для других категорий граждан нужно лично подавать заявление в ТЦК и проходить через комиссию при ТЦК, то вопросы предоставления отсрочек от призыва указанным забронированным лицам комиссией при ТЦК вообще не рассматриваются, и они могут получить ответ через Дию течение суток.

Относительно «незабронированных» комиссия при ТЦК еще должна «изучить» полученные заявления и подтверждающие документы, «оценить законность оснований» для предоставления отсрочки и т. п. А относительно смотрителей за лицами с инвалидностью определен еще более широкий перечень этапов, которые они должны пройти.

Таким образом, правительство предоставило комиссиям при ТЦК в отношении обычных граждан чрезвычайно широкую дискрецию для того, чтобы найти основания для отказа, ссылаясь на «собственную оценку». А там, где широкая дискреция, как правило, кроются широкие коррупционные риски.

Что говорят в Минобороны по поводу автоматического продления отсрочки

«На связи команда службы поддержки приложения Резерв+! В настоящее время функционал приложения Резерв+ не предусматривает получение отсрочки онлайн, однако наши специалисты работают над разработкой механизма получения автоматической отсрочки для определенных военнообязанных категорий» - сообщают в цифровой команде Минобороны на многочисленные запросы граждан относительно того, нужно ли им снова будет идти в ТЦК лично после 12 августа.

Дело в том, что законодательство предусматривает необходимость снова и снова подавать документы в ТЦК, чтобы продолжить отсрочку. То есть сначала человек должен пройти через комиссию, получить положительный ответ, но это не гарантирует ему, что потом снова не придется собирать документы.

При этом, как сообщают читатели, в ТЦК предоставляют отсрочку до 12 августа (потому что в этот день истекает срок действия предыдущего указа о продлении срока мобилизации) и сразу вручают повестку на следующий день.

Это выглядит довольно странно ввиду заявлений Катерины Черногоренко о том, что «бегать должны данные, а не люди» и о том, что «Минобороны наладило взаимодействие с восемью государственными реестрами, чтобы автоматически сохранять информацию о военнообязанных» (и такое взаимодействие было налажено, по ее словам, уже в июне).

Следовательно, отсрочка пока не может не только предоставляться автоматически, но и не может автоматически продолжаться, поэтому люди с инвалидностью и родители троих или более детей, ухаживающие за «лежащими» больными, студенты должны будут после 12 августа снова идти в ТЦК и собирать бумажки. Хотя эти данные уже и так есть у государства.

Следует заметить, что вопрос вызывает также качество нормативного регулирования. Ведь Порядок проведения призыва, утвержденный постановлением Кабмина 560, допускает неоднозначную трактовку его норм.

Так, он предусматривает, что в случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований у военнообязанного на отсрочку, кроме оснований, указанных в пункте 2 ч. 1 (лица с инвалидностью), пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационную подготовку и мобилизацию» (чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий) осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Из этой нормы прямо не следует, должно ли лицо с инвалидностью каждый раз подтверждать основания для отсрочки.

Постановление предусматривает, что для продления срока отсрочки военнообязанный с изданием Указа Президента о продлении срока мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии при ТЦК заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

При этом «в случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ТЦК сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов».

Что означает «невозможность провести проверку» - ответа постановление не дает, снова таки, предоставляя достаточно обширное поле усмотрения для ТЦК.

При этом постановление также разрешает комиссии при ТЦК отменить (изменить) ранее принятое им решение «в случае потери (изменения) оснований».

Учитывая досадные коррупционные случаи в ТЦК, уже разоблаченные правоохранительными органами, которые касались именно людей, и так имевших право на отсрочку, но плативших взятки, выглядит необходимым как обеспечить техническую возможность предоставлять и продолжать отсрочку в электронном формате, так и более четко урегулировать основания для отказа в предоставлении отсрочки и права пересмотра комиссией ТЦК своих предыдущих решений.

Автор: Наталя Мамченко

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