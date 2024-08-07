Жан Беленюк проиграл в полуфинале Олимпиады-2024 и сразится за бронзу

Украинец Жан Беленюк не сумел пробиться в финал по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг на Олимпиаде-2024.

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Действующий олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк будет соревноваться за бронзу Игр-2024 после поражения в полуфинале весовой категории до 87 кг.

В полуфинале спортсмен выходил соревноваться с иранцем Алирезой Мохмади — действующим вице-чемпионом мира в категории 82 кг, который в этом году поднялся в весовом дивизионе и стартовал в Париже с двух разгромных побед.

После пассивного старта от обоих соперников первый раунд Беленюк завершал с преимуществом в три очка - 3:0. Впоследствии Мохмади восстановил паритет в счете - 3:3, добавив себе преимущество последнего технического балла.

У Беленюка было полторы минуты, чтобы перехватить лидерство, но не смог провести решающую атаку и продолжит олимпийский турнир схваткой за бронзу награду.

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