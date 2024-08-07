Практика судов
  1. Общество
  2. / Спорт

Жан Беленюк проиграл в полуфинале Олимпиады-2024 и сразится за бронзу

20:37, 7 августа 2024
Украинец Жан Беленюк не сумел пробиться в финал по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг на Олимпиаде-2024.
Жан Беленюк проиграл в полуфинале Олимпиады-2024 и сразится за бронзу
Фото: getty images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Действующий олимпийский чемпион по греко-римской борьбе украинец Жан Беленюк будет соревноваться за бронзу Игр-2024 после поражения в полуфинале весовой категории до 87 кг.

В полуфинале спортсмен выходил соревноваться с иранцем Алирезой Мохмади — действующим вице-чемпионом мира в категории 82 кг, который в этом году поднялся в весовом дивизионе и стартовал в Париже с двух разгромных побед.

После пассивного старта от обоих соперников первый раунд Беленюк завершал с преимуществом в три очка - 3:0. Впоследствии Мохмади восстановил паритет в счете - 3:3, добавив себе преимущество последнего технического балла.

У Беленюка было полторы минуты, чтобы перехватить лидерство, но не смог провести решающую атаку и продолжит олимпийский турнир схваткой за бронзу награду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
ВККС не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но 8 августа попытается сделать это снова

Михаил Богонис и Алексей Омельян не получили большинства голосов своих коллег, но это еще не конец.

Президент подписал закон о праве на восстановление в звании офицеров, лишенных звания в дисциплинарном порядке

Офицеров, лишенных военного звания в дисциплинарном порядке, смогут восстановить в звании при положительной аттестации.

ВККС с первой попытки не смогла избрать заместителя председателя Комиссии, но есть интересный нюанс

В борьбе за должность заместителя председателя ВККС пока проиграли все претенденты на должность.

Президент подписал закон об исправлении ошибок в Уголовном процессуальном кодексе

В УПК исправили ошибки, в частности относительно «жалоб, не подлежащих обжалованию».

Мужчинам, подавшим документы на отсрочку, ТЦК предоставило ее до 12 августа – почему так получилось

Для продления срока действия отсрочки военнообязанным с изданием Указа Президента о продлении мобилизации нужно будет снова подавать на рассмотрение комиссии ТЦК заявление.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді