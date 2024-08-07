Практика судів
  1. Суспільство
  2. / Спорт

Жан Беленюк програв у півфіналі Олімпіади-2024 і змагатиметься за бронзу

20:37, 7 серпня 2024
Українець Жан Беленюк не зумів пробитися до фіналу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг на Олімпіаді-2024.
Жан Беленюк програв у півфіналі Олімпіади-2024 і змагатиметься за бронзу
Фото: getty images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Чинний олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, українець Жан Беленюк змагатиметься за бронзу Ігор-2024 після поразки у півфіналі вагової категорії до 87 кг.

У півфіналі спортсмен виходив змагатися з іранцем Алірезою Мохмаді — чинним віцечемпіоном світу в категорії 82 кг, який цього року піднявся у ваговому дивізіоні й стартував у Парижі з двох розгромних перемог поспіль.

Після пасивного старту від обох суперників перший раунд Беленюк завершував із перевагою в три очки — 3:0. Згодом Мохмаді відновив паритет у рахунку — 3:3, додавши собі перевагу останнього технічного бала.

Беленюк мав півтори хвилини, аби перехопити лідерство, але не зміг провести вирішальну атаку і продовжить олімпійський турнір сутичкою за бронзу нагороду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон про право на поновлення у званні офіцерів, позбавлених звання у дисциплінарному порядку

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації.

ВККС з першої спроби не змогла обрати заступника голови Комісії, але є цікавий нюанс

У боротьбі за посаду заступника голови ВККС поки що програли усі претенденти на посаду.

Президент підписав закон про виправлення помилок у Кримінальному процесуальному кодексі

В КПК виправили помилки, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню».

Чоловікам, які подали документи на відстрочку, ТЦК надало її до 12 серпня – чому так вийшло

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаним з виданням Указу Президента про продовження мобілізації потрібно буде знов подавати на розгляд комісії ТЦК заяву.

Головою ВККС обраний представник НАЗК Андрій Пасічник

Андрія Пасічника, який є державним службовцем у відрядженні, підтримала більшість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді