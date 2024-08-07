Жан Беленюк програв у півфіналі Олімпіади-2024 і змагатиметься за бронзу

Українець Жан Беленюк не зумів пробитися до фіналу з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг на Олімпіаді-2024.

Фото: getty images

Чинний олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби, українець Жан Беленюк змагатиметься за бронзу Ігор-2024 після поразки у півфіналі вагової категорії до 87 кг.

У півфіналі спортсмен виходив змагатися з іранцем Алірезою Мохмаді — чинним віцечемпіоном світу в категорії 82 кг, який цього року піднявся у ваговому дивізіоні й стартував у Парижі з двох розгромних перемог поспіль.

Після пасивного старту від обох суперників перший раунд Беленюк завершував із перевагою в три очки — 3:0. Згодом Мохмаді відновив паритет у рахунку — 3:3, додавши собі перевагу останнього технічного бала.

Беленюк мав півтори хвилини, аби перехопити лідерство, але не зміг провести вирішальну атаку і продовжить олімпійський турнір сутичкою за бронзу нагороду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.