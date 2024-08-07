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В Україні зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT

20:32, 7 серпня 2024
На Франківщині від нового штаму COVID-19 FLiRT померла 80-річна жінка.
В Україні зафіксували першу смерть від нового штаму коронавірусу FLiRT
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В Івано-Франківській області від нового штаму коронавірусної інфекції FLiRT померла 80-річна жінка.  Про це у коментарі «Суспільному» розповів генеральний директор Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук.

Він зазначив, 80-річна жінка — жителька однієї з громад Івано-Франківського району.

«Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено», — каже Савчук.

Пенсіонерку госпіталізували до однієї з лікарень Івано-Франківська з високою температурою у важкому стані. Її пролікували й стан стабілізувався.

«Жінку перевели у терапевтичне відділення і після того через декілька днів вона померла. Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя», — розповідає Руслан Савчук.

Раніше ми писали, що новий штам ковіду FLiRT передається ще швидше, ніж попередні.

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