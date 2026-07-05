Відстрочка через батька дружини з інвалідністю: суд пояснив, коли ТЦК не має права відмовляти військовому

Дніпропетровський окружний адміністративний суд зобов'язав надати військовозобов'язаному відстрочку через догляд за батьком дружини з інвалідністю.

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Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного, якому відмовили у відстрочці від мобілізації через догляд за батьком дружини з інвалідністю II групи. Суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов’язав надати відстрочку.

Обставини справи

Військовозобов’язаний звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в якому просив:

визнати протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відмови у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку з наявністю батька дружини з інвалідністю II групи;

зобов’язати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки розглянути заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та за наслідками розгляду прийняти рішення про надання відстрочки.

Позивач обґрунтовував вимоги тим, що подав заяву про надання відстрочки на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку з наявністю батька дружини з інвалідністю II групи. Комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки відмовила у наданні відстрочки, оскільки вибір між військовозобов’язаними для утримання особи з інвалідністю стосується лише осіб одного рівня пріоритету. У батька дружини є дві доньки, які є військовозобов’язаними.

Судом встановлено, що 20 лютого 2026 року позивач подав заяву про надання відстрочки. Протоколом засідання комісії від 26 лютого 2026 року № 9 ухвалено рішення про відмову у наданні відстрочки. У матеріалах справи наявна нотаріально завірена заява батька дружини, в якій він обрав саме позивача для свого утримання. Одна з доньок проживає за межами України, що об’єктивно унеможливлює здійснення нею догляду.

Що вирішив суд

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у справі № 160/7827/26 ухвалив рішення задовольнити адміністративний позов.

Суд визнав протиправними дії територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо відмови у наданні позивачу відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у зв’язку з наявністю батька дружини з інвалідністю II групи та зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки надати позивачу таку відстрочку.

Суд зазначив, що відповідно до пункту 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, які мають одного з батьків дружини з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати. У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

Суд послався на правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 27 лютого 2025 року у справі № 380/16966/24, згідно з якою «відсутність інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи» означає реальну відсутність таких осіб, які фактично могли б здійснювати постійний догляд. У випадку юридичної наявності інших членів сім’ї, які реально не можуть здійснювати постійний догляд з об’єктивних причин (перебування за кордоном тощо), така особа відсутня у розумінні норми.

Суд дійшов висновку, що позивач відповідає умовам, визначеним пунктом 13 частини 1 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», для отримання відстрочки, а висновок комісії про вибір лише між військовозобов’язаними одного рівня пріоритету не ґрунтується на положеннях закону.

Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань територіального центру комплектування та соціальної підтримки на користь позивача суму сплаченого судового збору.

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