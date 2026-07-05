Отсрочка в связи с отцом супруги-инвалида: суд разъяснил, в каких случаях ТЦК не имеет права отказывать военнообязанному

Днепропетровский окружной административный суд обязал предоставить военнообязанному отсрочку в связи с уходом за отцом супруги-инвалида.

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Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил иск военнообязанного, которому отказали в отсрочке от мобилизации в связи с уходом за отцом жены с инвалидностью II группы. Суд признал действия ТЦК противоправными и обязал предоставить отсрочку.

Обстоятельства дела

Военнообязанный обратился в Днепропетровский окружной административный суд с административным иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, в котором просил:

признать противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки по отказу в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с наличием отца супруги с инвалидностью II группы;

обязать территориальный центр комплектования и социальной поддержки рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и по итогам рассмотрения принять решение о предоставлении отсрочки.

Истец обосновывал свои требования тем, что подал заявление о предоставлении отсрочки на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с тем, что отец его супруги является инвалидом II группы. Комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки отказала в предоставлении отсрочки, поскольку выбор между военнообязанными для содержания лица с инвалидностью касается только лиц одного уровня приоритета. У отца супруги есть две дочери, которые являются военнообязанными.

Судом установлено, что 20 февраля 2026 года истец подал заявление о предоставлении отсрочки. Протоколом заседания комиссии от 26 февраля 2026 года № 9 принято решение об отказе в предоставлении отсрочки. В материалах дела имеется нотариально заверенное заявление отца супруги, в котором он выбрал именно истца для ухода за ним. Одна из дочерей проживает за пределами Украины, что объективно делает невозможным осуществление ею ухода.

Что решил суд

Днепропетровский окружной административный суд по делу № 160/7827/26 принял решение удовлетворить административный иск.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования и социальной поддержки, связанные с отказом в предоставлении истцу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» в связи с наличием у отца супруги инвалидности II группы и обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки предоставить истцу такую отсрочку.

Суд отметил, что в соответствии с пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, у которых один из родителей супруги является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и обязанных по закону содержать их. В случае отсутствия лиц, не являющихся военнообязанными, осуществлять уход за лицом с инвалидностью I или II группы может только одно лицо из числа военнообязанных по выбору такого лица с инвалидностью.

Суд сослался на правовую позицию Верховного Суда, изложенную в постановлении от 27 февраля 2025 года по делу № 380/16966/24, согласно которой «отсутствие других членов семьи первой или второй степени родства такого лица» означает реальное отсутствие таких лиц, которые фактически могли бы осуществлять постоянный уход. В случае юридического наличия других членов семьи, которые реально не могут осуществлять постоянный уход по объективным причинам (пребывание за границей и т. п.), такое лицо отсутствует в понимании данной нормы.

Суд пришел к выводу, что истец соответствует условиям, определенным пунктом 13 части 1 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», для получения отсрочки, а заключение комиссии о выборе только между военнообязанными одного уровня приоритета не основано на положениях закона.

Взыскана за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки в пользу истца сумма уплаченного судебного сбора.

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