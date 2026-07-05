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Европа должна быть в процессе дипломатии относительно окончания войны — Зеленский после разговора с Макроном

15:41, 5 июля 2026
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Владимир Зеленский заявил, что Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дроновые удары по территории Украины.
Европа должна быть в процессе дипломатии относительно окончания войны — Зеленский после разговора с Макроном
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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«Эмманюэль четко знает все детали того, какие сейчас существуют дипломатические перспективы. И важно, чтобы каждый наш шаг в переговорах, в давлении на Россию, в приближении мира мы делали максимально подготовленно и скоординированно с ключевыми партнерами.

Наша позиция — Европа должна быть в процессе дипломатии, и голос Европы должен иметь значение. Конечно, я проинформировал о ситуации на поле боя, о ключевых угрозах», — сказал он.

Зеленский добавил, что Россия делает все, чтобы продолжить ракетные и дроновые удары по территории Украины, по городам и селам.

По его словам, также обсудили возможности украинского противодействия, защиты жизни и потребность в дополнительной ПВО.

«Очень надеемся на поддержку Франции и сильные решения. Спасибо!» — сказал он.

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Украина война Франция Владимир Зеленский Эмманюэль Макрон

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