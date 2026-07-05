Європа має бути у процесі дипломатії щодо закінчення війни — Зеленський після розмови з Макроном

Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України.

Фото: Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

«Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами.

Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення. Звісно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про ключові загрози», - сказав він.

Зеленський додав, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по містах і селах.

За його словами, також обговорили можливості української протидії, захисту життя та потребу у додатковій ППО.

«Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення. Дякую!», - сказав він.

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