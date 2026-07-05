  1. В Україні

Європа має бути у процесі дипломатії щодо закінчення війни — Зеленський після розмови з Макроном

15:41, 5 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Володимир Зеленський заявив, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України.
Європа має бути у процесі дипломатії щодо закінчення війни — Зеленський після розмови з Макроном
Фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Емманюель чітко знає всі деталі того, які зараз є дипломатичні перспективи. І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами.

Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення. Звісно, я поінформував про ситуацію на полі бою, про ключові загрози», - сказав він.

Зеленський додав, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України, по містах і селах.

За його словами, також обговорили можливості української протидії, захисту життя та потребу у додатковій ППО.

«Дуже сподіваємось на підтримку Франції і сильні рішення. Дякую!», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна війна Франція Володимир Зеленський Емманюель Макрон

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд пояснив, чому банк не може виселити родину з дитиною із заставного будинку

Верховний Суд підтвердив, що виселення з житла, яке перейшло як предмет забезпечення кредиту, можливе лише за умови доведення, що воно було придбане за кредитні кошти.

ТЦК отримали більше часу: як суди рахують строки штрафів за відсутність ВЛК у «обмежено придатних»

Чи може ТЦК оштрафувати через пів року після виявлення порушення.

Велика Палата підтвердила стандарти справедливого суду: грошової компенсації від ЄСПЛ недостатньо для повної справедливої сатисфакції

Справедливий суд— це не лише формальна присутність у залі засідань, а реальна можливість сторін впливати на формування доказової бази.

Постанову 821 скасовано, але ПФУ не має механізму виплат: як тепер повернути пенсійні борги

Після визнання окремих положень постанови Кабміну № 821 протиправними та нечинними уряд шукає нову модель виконання пенсійних судових рішень.

Військовослужбовців обмежать у доступі до азартних ігор через реєстри: Уряд запускає автоматичну систему перевірки

Уряд запровадив механізм перевірки військових під час участі в азартних іграх, який працюватиме через взаємодію державних реєстрів і блокуватиме доступ у разі збігу даних.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]