Володимир Зеленський обговорив із прем’єром Швеції посилення ППО та запуск використання винищувачів Gripen

Президент України заявив, що захист від балістичних ракет і «Шахедів» є ключем до позбавлення Росії можливості затягувати війну.

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Глава держави подякував Швеції за підтримку України та чітку позицію щодо російської війни проти України й українського народу.

Головною темою розмови стало посилення протиповітряної оборони та кроки, які можуть забезпечити кращий захист від російських атак.

За словами Зеленського, Росія дедалі більше робить ставку на удари балістичними ракетами, комбіновані атаки та реактивні безпілотники типу «Шахед».

«Зараз ми бачимо, що росіяни роблять ставку на удари балістикою, комбіновані удари, реактивні "шахеди". Захист від цього – це ключ, щоб позбавити Росію можливості затягувати війну», – наголосив Президент.

Під час розмови також обговорили підготовку до використання шведських винищувачів Gripen. За словами глави держави, наразі триває активна робота для своєчасного забезпечення необхідної інфраструктури, підготовки персоналу та запуску експлуатації цих літаків.

Зеленський зазначив, що використання Gripen стане історичним посиленням бойової авіації України та важливим напрямом економічного співробітництва між Україною і Швецією у сфері безпеки.

Окремо сторони обговорили подальшу співпрацю в межах формату Drone Deal між Україною та Швецією.

За підсумками розмови Президент України та прем’єр-міністр Швеції домовилися про подальші контакти.

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