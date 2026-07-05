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У Кракові пограбували могилу Богдана Лепкого – МЗС України назвало інцидент провокацією

16:35, 5 липня 2026
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Із надгробка українського письменника на Раковицькому кладовищі зник бронзовий барельєф із його зображенням.
У Кракові пограбували могилу Богдана Лепкого – МЗС України назвало інцидент провокацією
Фото: Facebook / Igor Monchuk
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У ніч на 5 липня на Раковицькому кладовищі у польському Кракові невідомі пошкодили могилу українського письменника Богдана Лепкого. Із надгробка викрали бронзовий барельєф із його зображенням. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

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За його словами, Генеральне консульство України в Кракові вже звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та міської влади із закликом провести всебічне розслідування, встановити всі обставини злочину та знайти причетних.

Українська сторона також закликала вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа, а також забезпечити належну охорону місця поховання.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що розцінюють цей випадок як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща.

«Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому», – заявив Георгій Тихий.

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Польща МЗС Україна

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