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В Кракове осквернили могилу Богдана Лепкого — МИД Украины назвал инцидент провокацией

16:35, 5 июля 2026
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С надгробия украинского писателя на Раковицком кладбище исчез бронзовый барельеф с его изображением.
В Кракове осквернили могилу Богдана Лепкого — МИД Украины назвал инцидент провокацией
Фото: Facebook / Igor Monchuk
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В ночь на 5 июля на Раковицком кладбище в польском Кракове неизвестные повредили могилу украинского писателя Богдана Лепкого. С надгробия похитили бронзовый барельеф с его изображением. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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По его словам, Генеральное консульство Украины в Кракове уже обратилось в полицию, администрацию Раковицкого кладбища и городские власти с призывом провести всестороннее расследование, установить все обстоятельства преступления и найти причастных.

Украинская сторона также призвала принять неотложные меры для возвращения или восстановления похищенного барельефа, а также обеспечить надлежащую охрану места захоронения.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что расценивают этот случай как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша.

«Ожидаем оперативного установления всех обстоятельств этого акта вандализма, привлечения виновных к ответственности в соответствии с законодательством Республики Польша, а также принятия действенных мер для недопущения подобных инцидентов в будущем», — заявил Георгий Тихий.

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Польша МИД Украина

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