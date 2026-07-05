«Скоту обеспечивают лучшие условия»: в США спасли 16 детей, которые 4 года жили в одной комнате среди мусора

Следователи сообщили, что дети годами жили в антисанитарных условиях, не ходили в школу, а старшая девочка не могла написать своё имя.

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В штате Огайо правоохранители спасли 16 детей из одной семьи, которых нашли в полуразрушенном доме в сельской местности. Об этом сообщает Associated Press.

По информации следователей, большую часть последних четырех лет дети жили в одной небольшой комнате среди человеческих отходов. Некоторые из них не могли говорить, а 18-летняя девушка с нарушениями развития даже не умела написать собственное имя.

Шериф округа Уинтон Райан Кейн заявил, что условия, в которых содержались дети, были хуже, чем те, в которых обычно содержат скот.

По словам генерального прокурора штата Огайо Энди Уилсона, детей обнаружили во время выполнения ордера на обыск в рамках другого уголовного дела. Правоохранители не ожидали найти в доме такое количество детей.

Следствие установило, что дети не были зачислены в школу, а внешних признаков того, что они проживали в доме, почти не было.

Дети жили в одной комнате

По словам шерифа, большую часть времени дети проводили в комнате размером примерно 3,5 на 3,5 метра. В то же время он отметил, что во время обыска никаких клеток в доме обнаружено не было.

Возраст детей составлял от полутора до 18 лет. Семеро из них были госпитализированы в больницы Колумбуса, ещё двоих доставили на вертолётах. Один из детей находился в критическом состоянии. Остальных также госпитализировали для обследования и лечения.

Энди Уилсон заявил, что спасённые дети выглядели «почти как одичавшие животные». В настоящее время все они находятся под временной опекой Департамента занятости и семейных служб штата Огайо.

Четырём взрослым предъявили обвинения

Прокурор округа Уинтон Уильям Арчер сообщил, что четырём взрослым — Гэри Сайдерсу-младшему, Гэри Сайдерсу-старшему, Кристине Сайдерс и Элизабет Сайдерс — предъявлены обвинения в тяжком преступлении второй степени, связанном с созданием угрозы для детей, повлекшей за собой серьезный физический вред.

Все четверо предстали перед судом, где судья от их имени объявил о непризнании вины. Для каждого был установлен залог в размере 300 тысяч долларов. На момент судебного заседания адвокаты им ещё не были назначены.

Следователи проверяют историю семьи

Представитель генеральной прокуратуры Стив Ирвин сообщил, что следствие пока не установило, являются ли все спасённые дети родными братьями и сёстрами и какова между ними родственная связь.

Правоохранители также выясняют, поступали ли ранее сообщения об этой семье в службы по делам детей.

По данным следствия, члены семьи в течение последних двух десятилетий неоднократно переезжали по южным районам Огайо и, вероятно, избегали оформления медицинских и государственных документов.

Сосед Джозеф Стюарт, проживающий по соседству уже шесть лет, рассказал, что ни разу не видел детей возле дома, хотя хорошо просматривал двор с дороги.

Дом, где нашли детей, расположен в небольшой деревне Хамден с населением менее тысячи человек, примерно в 97 километрах к юго-востоку от Колумбуса.

Как отмечает Associated Press, это дело напоминает громкий случай супругов Турпинов в Калифорнии, которые в 2019 году признали свою вину в многолетнем жестоком обращении со своими 13 детьми. Тогда супругов приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет.

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