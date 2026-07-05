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Размер пенсии по возрасту: от чего он зависит и как рассчитывается

15:59, 5 июля 2026
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Механизм расчета показателей средней заработной платы (дохода) для исчисления пенсии за соответствующий месяц и за год определен Порядком определения показателей средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.
Размер пенсии по возрасту: от чего он зависит и как рассчитывается
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Размер пенсии по возрасту рассчитывается по формуле, приведенной в статье 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (далее — Закон № 1058). Составляющими формулы являются заработная плата застрахованного лица, которая определяется в соответствии со статьей 40 Закона № 1058, и коэффициент страхового стажа застрахованного лица, который рассчитывается в соответствии со статьей 25 Закона № 1058. Об этом напомнили в Пенсионном фонде.

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Отмечается, что размер пенсии по возрасту определяется для каждого пенсионера индивидуально и зависит от продолжительности приобретенного им страхового стажа и размера заработной платы, с которой уплачены страховые взносы.

Заработная плата для расчета пенсии определяется как произведение усредненного показателя заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии, и индивидуального коэффициента заработной платы лица (определяется как среднеарифметический показатель коэффициентов заработной платы лица за каждый месяц страхового стажа периода, за который учитывается заработная плата).

В ПФ добавили, что при отсутствии на день назначения пенсии данных о заработной плате в Украине за предыдущие три года учитывается имеющаяся заработная плата с последующим перерасчетом пенсии после получения необходимых данных.

Заработная плата для расчета пенсии учитывается за весь период страхового стажа, начиная с 01.07.2000, по данным, содержащимся в системе персонифицированного учета. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате первичными документами для расчета пенсии также может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд до 30.06.2000 независимо от перерывов.

Коэффициент заработной платы застрахованного лица за каждый месяц периода страхового стажа определяется путем соотношения суммы заработной платы застрахованного лица, с которой уплачены страховые взносы за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы, и средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы за этот же месяц.

Механизм расчета показателей средней заработной платы (дохода) для исчисления пенсии за соответствующий месяц и за год определен Порядком определения показателей средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» учитывается для исчисления пенсии, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 01.02.2008 № 4-4, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 22.02.2008 под № 146/14837.

Продолжительность страхового стажа определяется в месяцах за весь период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию.

Коэффициент страхового стажа определяется по формуле как соотношение суммы месяцев страхового стажа к 1200.

Коэффициенты страхового стажа и заработной платы определяются с округлением до пяти знаков после запятой.

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