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10 минут в автомобиле могут стоить ребенку жизни — врачи назвали главную ошибку родителей

22:30, 5 июля 2026
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В Центре общественного здравоохранения рассказали, почему нельзя оставлять детей одних в машине и какие симптомы свидетельствуют об опасном перегреве.
10 минут в автомобиле могут стоить ребенку жизни — врачи назвали главную ошибку родителей
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В Центре общественного здоровья Украины призвали не оставлять маленьких детей одних в автомобиле, особенно в жаркую погоду. Даже если машина припаркована в тени, а окна приоткрыты или работает кондиционер, температура в салоне быстро повышается, что может привести к перегреву или тепловому удару, опасному для жизни.

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В ЦОЗ подчеркнули, что оставлять маленького ребенка в автомобиле опасно в любое время года, однако летом риски значительно возрастают. Маленькие дети более уязвимы к перегреву и тепловому удару, чем взрослые.

По данным специалистов, всего за 10 минут температура в закрытом автомобиле может подняться почти на 10 °C даже при приоткрытых окнах или включенном кондиционере. Причиной является так называемый «парниковый эффект», когда в салоне отсутствует надлежащая циркуляция воздуха.

Признаки перегрева у ребенка

В Центре общественного здоровья советуют обращать внимание на следующие симптомы:

  • температура тела выше 38°C (но ниже 40°C);
  • липкая от пота кожа;
  • чрезмерное потоотделение;
  • раздражительность;
  • слабость или головокружение;
  • сильная жажда;
  • слабый или отсутствующий аппетит;
  • тошнота, рвота или диарея;
  • головная боль;
  • спазмы в животе или конечностях.

Специалисты подчеркивают, что ребенка с перегревом необходимо охладить в течение 30 минут, иначе состояние может перейти в опасный для жизни тепловой удар.

Если через полчаса состояние ребенка не улучшается, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номерам 103 или 112.

Симптомы теплового удара

В ЦГЗ отмечают, что тепловой удар может вызвать серьезное поражение внутренних органов, в частности мозга, сердца и почек, а также представлять угрозу для жизни.

Его основные признаки:

  • температура тела выше 40,5 °C;
  • горячая и сухая кожа;
  • отсутствие потоотделения;
  • тошнота и рвота;
  • учащенное сердцебиение или дыхание;
  • покраснение кожи;
  • спутанность сознания, бред или неразборчивая речь;
  • судороги;
  • потеря сознания.

В случае появления любого из этих симптомов у ребенка медики призывают немедленно вызвать скорую помощь по номерам 103 или 112.

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Минздрав дети авто автомобиль транспорт

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