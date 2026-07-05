10 минут в автомобиле могут стоить ребенку жизни — врачи назвали главную ошибку родителей

В Центре общественного здравоохранения рассказали, почему нельзя оставлять детей одних в машине и какие симптомы свидетельствуют об опасном перегреве.

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В Центре общественного здоровья Украины призвали не оставлять маленьких детей одних в автомобиле, особенно в жаркую погоду. Даже если машина припаркована в тени, а окна приоткрыты или работает кондиционер, температура в салоне быстро повышается, что может привести к перегреву или тепловому удару, опасному для жизни.

В ЦОЗ подчеркнули, что оставлять маленького ребенка в автомобиле опасно в любое время года, однако летом риски значительно возрастают. Маленькие дети более уязвимы к перегреву и тепловому удару, чем взрослые.

По данным специалистов, всего за 10 минут температура в закрытом автомобиле может подняться почти на 10 °C даже при приоткрытых окнах или включенном кондиционере. Причиной является так называемый «парниковый эффект», когда в салоне отсутствует надлежащая циркуляция воздуха.

Признаки перегрева у ребенка

В Центре общественного здоровья советуют обращать внимание на следующие симптомы:

температура тела выше 38°C (но ниже 40°C);

липкая от пота кожа;

чрезмерное потоотделение;

раздражительность;

слабость или головокружение;

сильная жажда;

слабый или отсутствующий аппетит;

тошнота, рвота или диарея;

головная боль;

спазмы в животе или конечностях.

Специалисты подчеркивают, что ребенка с перегревом необходимо охладить в течение 30 минут, иначе состояние может перейти в опасный для жизни тепловой удар.

Если через полчаса состояние ребенка не улучшается, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номерам 103 или 112.

Симптомы теплового удара

В ЦГЗ отмечают, что тепловой удар может вызвать серьезное поражение внутренних органов, в частности мозга, сердца и почек, а также представлять угрозу для жизни.

Его основные признаки:

температура тела выше 40,5 °C;

горячая и сухая кожа;

отсутствие потоотделения;

тошнота и рвота;

учащенное сердцебиение или дыхание;

покраснение кожи;

спутанность сознания, бред или неразборчивая речь;

судороги;

потеря сознания.

В случае появления любого из этих симптомов у ребенка медики призывают немедленно вызвать скорую помощь по номерам 103 или 112.

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