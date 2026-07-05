10 минут в автомобиле могут стоить ребенку жизни — врачи назвали главную ошибку родителей
В Центре общественного здоровья Украины призвали не оставлять маленьких детей одних в автомобиле, особенно в жаркую погоду. Даже если машина припаркована в тени, а окна приоткрыты или работает кондиционер, температура в салоне быстро повышается, что может привести к перегреву или тепловому удару, опасному для жизни.
В ЦОЗ подчеркнули, что оставлять маленького ребенка в автомобиле опасно в любое время года, однако летом риски значительно возрастают. Маленькие дети более уязвимы к перегреву и тепловому удару, чем взрослые.
По данным специалистов, всего за 10 минут температура в закрытом автомобиле может подняться почти на 10 °C даже при приоткрытых окнах или включенном кондиционере. Причиной является так называемый «парниковый эффект», когда в салоне отсутствует надлежащая циркуляция воздуха.
Признаки перегрева у ребенка
В Центре общественного здоровья советуют обращать внимание на следующие симптомы:
- температура тела выше 38°C (но ниже 40°C);
- липкая от пота кожа;
- чрезмерное потоотделение;
- раздражительность;
- слабость или головокружение;
- сильная жажда;
- слабый или отсутствующий аппетит;
- тошнота, рвота или диарея;
- головная боль;
- спазмы в животе или конечностях.
Специалисты подчеркивают, что ребенка с перегревом необходимо охладить в течение 30 минут, иначе состояние может перейти в опасный для жизни тепловой удар.
Если через полчаса состояние ребенка не улучшается, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь по номерам 103 или 112.
Симптомы теплового удара
В ЦГЗ отмечают, что тепловой удар может вызвать серьезное поражение внутренних органов, в частности мозга, сердца и почек, а также представлять угрозу для жизни.
Его основные признаки:
- температура тела выше 40,5 °C;
- горячая и сухая кожа;
- отсутствие потоотделения;
- тошнота и рвота;
- учащенное сердцебиение или дыхание;
- покраснение кожи;
- спутанность сознания, бред или неразборчивая речь;
- судороги;
- потеря сознания.
В случае появления любого из этих симптомов у ребенка медики призывают немедленно вызвать скорую помощь по номерам 103 или 112.
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