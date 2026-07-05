10 хвилин в автомобілі можуть коштувати дитині життя – лікарі назвали головну помилку батьків
У Центрі громадського здоров'я України закликали не залишати маленьких дітей самих у автомобілі, особливо в спекотну погоду. Навіть якщо машина припаркована в тіні, а вікна прочинені чи працює кондиціонер, температура в салоні швидко підвищується, що може призвести до перегріву або теплового удару, небезпечного для життя.
У ЦГЗ наголосили, що залишати маленьку дитину в автомобілі небезпечно в будь-яку пору року, однак улітку ризики значно зростають. Маленькі діти більш вразливі до перегріву та теплового удару, ніж дорослі.
За даними фахівців, лише за 10 хвилин температура в зачиненому автомобілі може зрости майже на 10°C навіть за прочинених вікон або ввімкненого кондиціонера. Причиною є так званий «ефект теплиці», коли в салоні відсутня належна циркуляція повітря.
Ознаки перегріву у дитини
У Центрі громадського здоров'я радять звертати увагу на такі симптоми:
- температура тіла понад 38°C (але нижче 40°C);
- липка від поту шкіра;
- надмірне потовиділення;
- роздратованість;
- слабкість або запаморочення;
- сильна спрага;
- слабкий або відсутній апетит;
- нудота, блювання або діарея;
- головний біль;
- спазми живота або кінцівок.
Фахівці наголошують, що дитину з перегрівом необхідно охолодити протягом 30 хвилин, інакше стан може перейти у небезпечний для життя тепловий удар.
Якщо після пів години стан дитини не покращується, необхідно викликати швидку медичну допомогу за номерами 103 або 112.
Симптоми теплового удару
У ЦГЗ зазначають, що тепловий удар може спричинити серйозне ураження внутрішніх органів, зокрема мозку, серця та нирок, а також становити загрозу для життя.
Його основні ознаки:
- температура тіла понад 40,5°C;
- гаряча та суха шкіра;
- відсутність потовиділення;
- нудота та блювання;
- прискорене серцебиття або дихання;
- почервоніння шкіри;
- сплутаність свідомості, марення або нерозбірливе мовлення;
- судоми;
- втрата свідомості.
У разі появи будь-якого з цих симптомів у дитини медики закликають негайно викликати швидку допомогу за номерами 103 або 112.
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