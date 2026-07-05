10 хвилин в автомобілі можуть коштувати дитині життя – лікарі назвали головну помилку батьків

У ЦГЗ розповіли, чому дітей не можна залишати самих у машині та які симптоми свідчать про небезпечний перегрів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Центрі громадського здоров'я України закликали не залишати маленьких дітей самих у автомобілі, особливо в спекотну погоду. Навіть якщо машина припаркована в тіні, а вікна прочинені чи працює кондиціонер, температура в салоні швидко підвищується, що може призвести до перегріву або теплового удару, небезпечного для життя.

У ЦГЗ наголосили, що залишати маленьку дитину в автомобілі небезпечно в будь-яку пору року, однак улітку ризики значно зростають. Маленькі діти більш вразливі до перегріву та теплового удару, ніж дорослі.

За даними фахівців, лише за 10 хвилин температура в зачиненому автомобілі може зрости майже на 10°C навіть за прочинених вікон або ввімкненого кондиціонера. Причиною є так званий «ефект теплиці», коли в салоні відсутня належна циркуляція повітря.

Ознаки перегріву у дитини

У Центрі громадського здоров'я радять звертати увагу на такі симптоми:

температура тіла понад 38°C (але нижче 40°C);

липка від поту шкіра;

надмірне потовиділення;

роздратованість;

слабкість або запаморочення;

сильна спрага;

слабкий або відсутній апетит;

нудота, блювання або діарея;

головний біль;

спазми живота або кінцівок.

Фахівці наголошують, що дитину з перегрівом необхідно охолодити протягом 30 хвилин, інакше стан може перейти у небезпечний для життя тепловий удар.

Якщо після пів години стан дитини не покращується, необхідно викликати швидку медичну допомогу за номерами 103 або 112.

Симптоми теплового удару

У ЦГЗ зазначають, що тепловий удар може спричинити серйозне ураження внутрішніх органів, зокрема мозку, серця та нирок, а також становити загрозу для життя.

Його основні ознаки:

температура тіла понад 40,5°C;

гаряча та суха шкіра;

відсутність потовиділення;

нудота та блювання;

прискорене серцебиття або дихання;

почервоніння шкіри;

сплутаність свідомості, марення або нерозбірливе мовлення;

судоми;

втрата свідомості.

У разі появи будь-якого з цих симптомів у дитини медики закликають негайно викликати швидку допомогу за номерами 103 або 112.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.