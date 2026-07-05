На Одещині чоловік у СЗЧ під час перевірки документів дістав гранату — постраждали двоє поліцейських

Унаслідок вибуху гранати поранення отримали двоє поліцейських та сам чоловік.

Фото ілюстративне, джерело фото vse.rv.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У неділю, 5 липня, у Подільському районі Одеської області двоє поліцейських постраждали внаслідок підриву гранати. Про це повідомила місцева поліція.

Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху.

«Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», - йдеться у заяві.

Зазначається, що унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.