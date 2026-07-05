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На Одещині чоловік у СЗЧ під час перевірки документів дістав гранату — постраждали двоє поліцейських

14:11, 5 липня 2026
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Унаслідок вибуху гранати поранення отримали двоє поліцейських та сам чоловік.
На Одещині чоловік у СЗЧ під час перевірки документів дістав гранату — постраждали двоє поліцейських
Фото ілюстративне, джерело фото vse.rv.ua
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У неділю, 5 липня, у Подільському районі Одеської області двоє поліцейських постраждали внаслідок підриву гранати. Про це повідомила місцева поліція.

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Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення Правил дорожнього руху.

«Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух», - йдеться у заяві.

Зазначається, що унаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.

На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.

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Національна поліція Одеса СЗЧ

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