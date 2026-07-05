В Одесской области мужчина в СЗЧ во время проверки документов достал гранату — пострадали двое полицейских

В результате взрыва гранаты ранения получили двое полицейских и сам мужчина.

Фото иллюстративное, источник фото vse.rv.ua

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В воскресенье, 5 июля, в Подольском районе Одесской области двое полицейских пострадали в результате подрыва гранаты. Об этом сообщила местная полиция.

Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения.

«Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. В дальнейшем мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение прогремел взрыв», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

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