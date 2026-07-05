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В Одесской области мужчина в СЗЧ во время проверки документов достал гранату — пострадали двое полицейских

14:11, 5 июля 2026
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В результате взрыва гранаты ранения получили двое полицейских и сам мужчина.
В Одесской области мужчина в СЗЧ во время проверки документов достал гранату — пострадали двое полицейских
Фото иллюстративное, источник фото vse.rv.ua
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В воскресенье, 5 июля, в Подольском районе Одесской области двое полицейских пострадали в результате подрыва гранаты. Об этом сообщила местная полиция.

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Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение Правил дорожного движения.

«Во время проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. В дальнейшем мужчина достал гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение прогремел взрыв», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана соответствующая правовая квалификация.

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Национальная полиция Одесса СЗЧ

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