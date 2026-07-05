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На Полтавщине суд наказал мужчину за публикацию мест пребывания ТЦК

16:53, 5 июля 2026
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Обвиняемый через публичный чат в мессенджере Viber систематически распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий.
На Полтавщине суд наказал мужчину за публикацию мест пребывания ТЦК
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Семеновский районный суд Полтавской области 11 июня признал местного жителя виновным в воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

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Суд установил, что в условиях действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации обвиняемый через публичный чат в мессенджере Viber систематически распространял информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий и нахождения совместных мобильных групп территориального центра комплектования и социальной поддержки и правоохранительных органов на территории поселка Семеновка и села Заиченцы Кременчугского района.

Во время судебного разбирательства было утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым. Обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, способствовал раскрытию уголовного правонарушения и согласился с согласованным наказанием. Кроме того, в соответствии с условиями соглашения он перечислил 10 тысяч гривен на нужды ВСУ.

Суд утвердил соглашение. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Вместе с тем на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком один год с возложением предусмотренных законом обязанностей.

Кроме того, суд применил специальную конфискацию мобильного телефона VIVO V21, который использовался как орудие совершения уголовного правонарушения, и передал его в собственность государства.

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