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Верховный Суд разъяснил, когда иск недееспособного лица нельзя оставлять без рассмотрения

15:05, 5 июля 2026
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Иск недееспособного лица не подлежит оставлению без рассмотрения, если его уточнил опекун — Верховный Суд.
Верховный Суд разъяснил, когда иск недееспособного лица нельзя оставлять без рассмотрения
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Если до начала подготовительного судебного заседания в суд поступило уточненное исковое заявление, подписанное опекуном недееспособного лица как его законным представителем, оставление первоначального иска без рассмотрения на основании того, что он подписан недееспособным лицом, является неправомерным — суд обязан продолжить рассмотрение дела по существу. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

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6 мая 2026 года КГС ВС рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу Общества с ограниченной ответственностью по делу по иску Лица_1 к ПАО, ООО, третьи лица: государственный регистратор Департамента по вопросам регистрации Полтавского городского совета Полтавской области, Министерство юстиции Украины, Лицо_2, Лицо_3, Лицо_4, Лицо_5, о признании противоправным и отмене решения государственного регистратора.

Суд первой инстанции оставил иск без рассмотрения, придя к выводу, что исковое заявление подписано недееспособным лицом.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, отменил определение и передал дело для продолжения рассмотрения в суд первой инстанции.

ВС согласился с выводами апелляционного суда и отметил, что право на доступ к суду гарантируется ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а при применении процессуальных норм необходимо избегать чрезмерного формализма, который может привести к необоснованному ограничению такого права.

В соответствии со ст. 59 ГПК Украины права и интересы недееспособного лица в суде защищает его опекун или иной законный представитель.

В данном деле после открытия производства, но до начала подготовительного судебного заседания, в суд поступило уточненное исковое заявление, подписанное опекуном Лица_1, который уведомил суд о наличии у него полномочий законного представителя недееспособного лица.

ВС подчеркнул, что при таких обстоятельствах суд первой инстанции был обязан учесть подачу уточненного искового заявления законным представителем и продолжить рассмотрение дела по существу, а не оставлять иск без рассмотрения по формальным основаниям.

Следовательно, апелляционный суд обоснованно отменил определение суда первой инстанции, поскольку подача уточненного искового заявления опекуном устранила недостатки представительства интересов недееспособного лица по делу.

Подробнее с текстом постановления ВС от 6 мая 2026 года по делу № 554/3107/25 (производство № 61-10220св25) можно ознакомиться по ссылке.

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