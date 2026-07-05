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Верховний Суд пояснив, коли позов недієздатної особи не можна залишати без розгляду

15:05, 5 липня 2026
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Позов недієздатної особи не підлягає залишенню без розгляду, якщо його уточнив опікун — Верховний Суд.
Верховний Суд пояснив, коли позов недієздатної особи не можна залишати без розгляду
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Якщо до початку підготовчого судового засідання до суду надійшла уточнена позовна заява, підписана опікуном недієздатної особи як її законним представником, залишення первісного позову без розгляду з підстави підписання його недієздатною особою є неправомірним – суд зобов'язаний продовжити розгляд справи по суті. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

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6 травня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю у справі за позовом Особи_1 до ПАТ, ТОВ, треті особи: державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради Полтавської області, Міністерство юстиції України, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5, про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора.

Суд першої інстанції позов залишив без розгляду, виснував, що позовну заяву підписано недієздатною особою.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, ухвалу скасував, передав справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

ВС погодився з висновками апеляційного суду та зазначив, що право на доступ до суду гарантується ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а при застосуванні процесуальних норм необхідно уникати надмірного формалізму, який може призвести до необґрунтованого обмеження такого права.

Відповідно до ст. 59 ЦПК України права та інтереси недієздатної особи в суді захищає її опікун або інший законний представник.

У цій справі після відкриття провадження, але до початку підготовчого судового засідання, до суду надійшла уточнена позовна заява, підписана опікуном Особою_1, який повідомив суд про наявність у нього повноважень законного представника недієздатної особи.

ВС наголосив, що за таких обставин суд першої інстанції був зобов’язаний врахувати подання уточненої позовної заяви законним представником та продовжити розгляд справи по суті, а не залишати позов без розгляду з формальних підстав.

Отже, апеляційний суд обґрунтовано скасував ухвалу суду першої інстанції, оскільки подання уточненої позовної заяви опікуном усувало недоліки представництва інтересів недієздатної особи у справі.

Детальніше з текстом постанови ВС від 6 травня 2026 року у справі № 554/3107/25 (провадження № 61-10220св25) можна ознайомитися за посиланням.

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