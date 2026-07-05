Верховний Суд пояснив, коли позов недієздатної особи не можна залишати без розгляду
Якщо до початку підготовчого судового засідання до суду надійшла уточнена позовна заява, підписана опікуном недієздатної особи як її законним представником, залишення первісного позову без розгляду з підстави підписання його недієздатною особою є неправомірним – суд зобов'язаний продовжити розгляд справи по суті. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.
6 травня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю у справі за позовом Особи_1 до ПАТ, ТОВ, треті особи: державний реєстратор Департаменту з питань реєстрації Полтавської міської ради Полтавської області, Міністерство юстиції України, Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5, про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора.
Суд першої інстанції позов залишив без розгляду, виснував, що позовну заяву підписано недієздатною особою.
Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції, ухвалу скасував, передав справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.
ВС погодився з висновками апеляційного суду та зазначив, що право на доступ до суду гарантується ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а при застосуванні процесуальних норм необхідно уникати надмірного формалізму, який може призвести до необґрунтованого обмеження такого права.
Відповідно до ст. 59 ЦПК України права та інтереси недієздатної особи в суді захищає її опікун або інший законний представник.
У цій справі після відкриття провадження, але до початку підготовчого судового засідання, до суду надійшла уточнена позовна заява, підписана опікуном Особою_1, який повідомив суд про наявність у нього повноважень законного представника недієздатної особи.
ВС наголосив, що за таких обставин суд першої інстанції був зобов’язаний врахувати подання уточненої позовної заяви законним представником та продовжити розгляд справи по суті, а не залишати позов без розгляду з формальних підстав.
Отже, апеляційний суд обґрунтовано скасував ухвалу суду першої інстанції, оскільки подання уточненої позовної заяви опікуном усувало недоліки представництва інтересів недієздатної особи у справі.
Детальніше з текстом постанови ВС від 6 травня 2026 року у справі № 554/3107/25 (провадження № 61-10220св25) можна ознайомитися за посиланням.
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