  1. В Україні

Як ФОП підтвердити сплату ЄСВ під час відпустки по догляду за дитиною: роз’яснення

21:24, 5 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Підприємцям нагадали, що підтвердженням є відомості з Реєстру застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд.
Як ФОП підтвердити сплату ЄСВ під час відпустки по догляду за дитиною: роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, можуть підтвердити сплату єдиного соціального внеску за допомогою відомостей із Реєстру застрахованих осіб. У податковій службі пояснили, який документ є підтвердженням та хто веде відповідний реєстр.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У ДПС нагадали, що відповідно до Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» податкові органи не є розпорядниками Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тому підтвердженням сплати страхового внеску органом, який виплачує допомогу при народженні дитини до досягнення нею трирічного віку, є індивідуальні відомості про застраховану особу з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру.

У податковій службі зазначили, що Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування складається з двох частин:

  • реєстру страхувальників;
  • реєстру застрахованих осіб.

Формування та ведення Реєстру застрахованих осіб здійснює Пенсійний фонд України.

На кожну застраховану особу ведеться персональна електронна облікова картка. Вона містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату (дохід або грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші відомості, необхідні для обчислення і призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

діти податкова ФОП ПФУ податки

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бронювання «згорить» у вересні: для підприємств розпочався 38-денний зворотний відлік для збереження броні своїх працівників

Офіційно у бізнесу є лише 38 днів, щоб підтвердити нові зарплати.

Договір позики вважається неукладеним за відсутності факту передання коштів — ВС у справі про борг у 30 тисяч доларів

Суд звернув увагу, що у спорах про позику ключовим є встановлення факту передачі коштів, а не лише підписання документів чи наявність розписки.

Чи мають право ТЦК зупиняти авто поза блокпостами: що говорить закон

Зупинка авто ТЦК і поліцією: де межа повноважень під час воєнного стану - це можна.

Верховний Суд пояснив, чому банк не може виселити родину з дитиною із заставного будинку

Верховний Суд підтвердив, що виселення з житла, яке перейшло як предмет забезпечення кредиту, можливе лише за умови доведення, що воно було придбане за кредитні кошти.

ТЦК отримали більше часу: як суди рахують строки штрафів за відсутність ВЛК у «обмежено придатних»

Чи може ТЦК оштрафувати через пів року після виявлення порушення.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]