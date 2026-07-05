Як ФОП підтвердити сплату ЄСВ під час відпустки по догляду за дитиною: роз’яснення

Підприємцям нагадали, що підтвердженням є відомості з Реєстру застрахованих осіб, який веде Пенсійний фонд.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Підприємці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, можуть підтвердити сплату єдиного соціального внеску за допомогою відомостей із Реєстру застрахованих осіб. У податковій службі пояснили, який документ є підтвердженням та хто веде відповідний реєстр.

У ДПС нагадали, що відповідно до Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» податкові органи не є розпорядниками Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Тому підтвердженням сплати страхового внеску органом, який виплачує допомогу при народженні дитини до досягнення нею трирічного віку, є індивідуальні відомості про застраховану особу з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру.

У податковій службі зазначили, що Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування складається з двох частин:

реєстру страхувальників;

реєстру застрахованих осіб.

Формування та ведення Реєстру застрахованих осіб здійснює Пенсійний фонд України.

На кожну застраховану особу ведеться персональна електронна облікова картка. Вона містить інформацію про страховий стаж, заробітну плату (дохід або грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску та інші відомості, необхідні для обчислення і призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.