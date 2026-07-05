Кельнський собор зробив вхід платним: скільки тепер коштує відвідування однієї з головних пам'яток Німеччини

Із липня більшість туристів повинні сплачувати 12 євро за вхід, а отримані кошти спрямують на утримання та охорону собору.

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Один із найвідоміших храмів Німеччини — Кельнський собор — із липня запровадив платний вхід для більшості відвідувачів. Вартість квитка становить 12 євро, а отримані кошти планують спрямовувати, зокрема, на покриття зростаючих витрат на охорону пам'ятки. Про це повідомляє Spiegel.

Кельнський собор є однією з найвідоміших церков Німеччини, національною пам'яткою, місцем паломництва та визначною пам'яткою готичної архітектури. З 1996 року він входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як об'єкт, що має виняткову культурну цінність.

Відтепер більшість відвідувачів повинні сплатити 12 євро за можливість оглянути внутрішній простір собору. У капітулі собору пояснили, що запровадження платного входу пов'язане, зокрема, зі збільшенням витрат на охорону історичної пам'ятки.

Водночас нові правила передбачають низку винятків.

Безкоштовно відвідати собор можна в окремі дні року, зокрема:

з 6 січня (свята Богоявлення) до наступної неділі;

1 травня — у День праці;

3 жовтня — у День єдності Німеччини;

під час паломництва на Богоявлення наприкінці вересня.

Для вірян також зберігається безкоштовний вхід через північний вхід. Це стосується тих, хто приходить на богослужіння, молитву, а також членів Центральної асоціації будівництва собору. Водночас для них доступна лише частина приміщень храму.

Туристи, які придбали квиток, потрапляють до собору через західний вхід і можуть оглянути весь його інтер'єр.

Крім того, від оплати звільняються діти віком до 13 років та люди з важкими формами інвалідності.

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