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Кельнский собор ввел платный вход: сколько теперь стоит посещение одной из главных достопримечательностей Германии

14:29, 5 июля 2026
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С июля большинство туристов должны платить 12 евро за вход, а вырученные средства пойдут на содержание и охрану собора.
Кельнский собор ввел платный вход: сколько теперь стоит посещение одной из главных достопримечательностей Германии
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Один из самых известных храмов Германии — Кельнский собор — с июля ввел платный вход для большинства посетителей. Стоимость билета составляет 12 евро, а полученные средства планируется направлять, в частности, на покрытие растущих расходов на охрану памятника. Об этом сообщает Spiegel.

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Кельнский собор — одна из самых известных церквей Германии, национальный памятник, место паломничества и выдающийся образец готической архитектуры. С 1996 года он входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как объект, имеющий исключительную культурную ценность.

Отныне большинство посетителей должны заплатить 12 евро за возможность осмотреть внутреннее пространство собора. В капитуле собора пояснили, что введение платного входа связано, в частности, с увеличением расходов на охрану исторического памятника.

В то же время новые правила предусматривают ряд исключений.

Бесплатно посетить собор можно в отдельные дни года, в частности:

  • с 6 января (праздник Богоявления) до следующего воскресенья;
  • 1 мая — в День труда;
  • 3 октября — в День единства Германии;
  • во время паломничества на Богоявление в конце сентября.

Для верующих также сохраняется бесплатный вход через северный вход. Это касается тех, кто приходит на богослужение, молитву, а также членов Центральной ассоциации строительства собора. При этом для них доступна лишь часть помещений храма.

Туристы, приобретшие билет, попадают в собор через западный вход и могут осмотреть весь его интерьер.

Кроме того, от оплаты освобождаются дети в возрасте до 13 лет и люди с тяжелыми формами инвалидности.

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