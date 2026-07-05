За игнорирование сигналов регулировщика водителям грозит штраф в размере 510 грн: что нужно знать
Водители, не выполняющие требования или запрещающие сигналы регулировщика дорожного движения, могут получить штраф в размере 510 гривен. Такая ответственность предусмотрена частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Правилах дорожного движения отмечается, что если на проезжей части работает регулировщик, именно его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофора и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.
Сигналами регулировщика считаются положение его тела и жесты руками. Для подачи сигналов он также может использовать жезл или диск с красным светоотражателем.
Основные сигналы регулировщика
Рука с жезлом поднята вверх
Такой сигнал означает, что движение транспортных средств и пешеходов во всех направлениях запрещено. Участники дорожного движения должны остановиться и ждать дальнейших указаний.
Правая рука вытянута вперёд
В этом случае:
- водителям, находящимся перед регулировщиком, разрешено движение только направо;
- транспортным средствам, находящимся справа от регулировщика или за его спиной, движение запрещено;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
Правая рука вытянута вперёд, регулировщик повернут левым боком
В этом положении:
- трамваям разрешено движение по левой стороне;
- остальным транспортным средствам разрешено движение в любом направлении;
- пешеходы могут переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
Руки вытянуты в стороны, опущены вниз или правая рука согнута перед грудью
Такой сигнал означает:
- со стороны груди и спины регулировщика движение транспортных средств и пешеходов запрещено;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть перед грудью и за спиной регулировщика;
- водителям разрешено двигаться с одной стороны перекрестка на противоположную, а также поворачивать направо;
- трамваям разрешено двигаться «из рукава в рукав».
В полиции напоминают, что знание сигналов регулировщика является не только требованием Правил дорожного движения, но и важным условием безопасности. Водителям рекомендуют периодически повторять эти правила, ведь в нестандартных дорожных ситуациях именно они помогают избежать нарушений и аварий.
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