За игнорирование сигналов регулировщика водителям грозит штраф в размере 510 грн: что нужно знать

В Правилах дорожного движения определены случаи, когда жесты регулировщика являются обязательными к исполнению независимо от сигналов светофора.

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Водители, не выполняющие требования или запрещающие сигналы регулировщика дорожного движения, могут получить штраф в размере 510 гривен. Такая ответственность предусмотрена частью 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Правилах дорожного движения отмечается, что если на проезжей части работает регулировщик, именно его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофора и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения.

Сигналами регулировщика считаются положение его тела и жесты руками. Для подачи сигналов он также может использовать жезл или диск с красным светоотражателем.

Основные сигналы регулировщика

Рука с жезлом поднята вверх

Такой сигнал означает, что движение транспортных средств и пешеходов во всех направлениях запрещено. Участники дорожного движения должны остановиться и ждать дальнейших указаний.

Правая рука вытянута вперёд

В этом случае:

водителям, находящимся перед регулировщиком, разрешено движение только направо;

транспортным средствам, находящимся справа от регулировщика или за его спиной, движение запрещено;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Правая рука вытянута вперёд, регулировщик повернут левым боком

В этом положении:

трамваям разрешено движение по левой стороне;

остальным транспортным средствам разрешено движение в любом направлении;

пешеходы могут переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Руки вытянуты в стороны, опущены вниз или правая рука согнута перед грудью

Такой сигнал означает:

со стороны груди и спины регулировщика движение транспортных средств и пешеходов запрещено;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть перед грудью и за спиной регулировщика;

водителям разрешено двигаться с одной стороны перекрестка на противоположную, а также поворачивать направо;

трамваям разрешено двигаться «из рукава в рукав».

В полиции напоминают, что знание сигналов регулировщика является не только требованием Правил дорожного движения, но и важным условием безопасности. Водителям рекомендуют периодически повторять эти правила, ведь в нестандартных дорожных ситуациях именно они помогают избежать нарушений и аварий.

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