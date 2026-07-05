За ігнорування сигналів регулювальника водіям загрожує штраф 510 грн: що потрібно знати
Водії, які не виконують вимоги або заборонні сигнали регулювальника дорожнього руху, можуть отримати штраф у розмірі 510 гривень. Така відповідальність передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
У Правилах дорожнього руху наголошується, що якщо на проїзній частині працює регулювальник, саме його сигнали мають перевагу над сигналами світлофора та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання.
Сигналами регулювальника вважаються положення його корпуса та жести руками. Для подачі сигналів він також може використовувати жезл або диск із червоним світлоповертачем.
Основні сигнали регулювальника
Рука з жезлом піднята вгору
Такий сигнал означає, що рух транспортних засобів і пішоходів у всіх напрямках заборонений. Учасники дорожнього руху повинні зупинитися та чекати подальших вказівок.
Права рука витягнута вперед
У такому випадку:
- водіям, які перебувають перед регулювальником, дозволено рух лише праворуч;
- транспортним засобам, що знаходяться праворуч від регулювальника або за його спиною, рух заборонений;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
Права рука витягнута вперед, регулювальник повернений лівим боком
У цьому положенні:
- трамваям дозволено рух ліворуч;
- іншим транспортним засобам дозволено рух у будь-якому напрямку;
- пішоходи можуть переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
Руки витягнуті в сторони, опущені вниз або права рука зігнута перед грудьми
Такий сигнал означає:
- з боку грудей і спини регулювальника рух транспортних засобів і пішоходів заборонений;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину перед грудьми та за спиною регулювальника;
- водіям дозволено рухатися з одного боку перехрестя на протилежний, а також повертати праворуч;
- трамваям дозволено рухатися «з рукава в рукав».
У поліції нагадують, що знання сигналів регулювальника є не лише вимогою Правил дорожнього руху, а й важливою умовою безпеки. Водіям рекомендують періодично повторювати ці правила, адже в нестандартних дорожніх ситуаціях саме вони допомагають уникнути порушень і аварій.
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