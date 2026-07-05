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За ігнорування сигналів регулювальника водіям загрожує штраф 510 грн: що потрібно знати

21:42, 5 липня 2026
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У Правилах дорожнього руху визначено випадки, коли жести регулювальника є обов'язковими незалежно від сигналів світлофора.
За ігнорування сигналів регулювальника водіям загрожує штраф 510 грн: що потрібно знати
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Водії, які не виконують вимоги або заборонні сигнали регулювальника дорожнього руху, можуть отримати штраф у розмірі 510 гривень. Така відповідальність передбачена частиною 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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У Правилах дорожнього руху наголошується, що якщо на проїзній частині працює регулювальник, саме його сигнали мають перевагу над сигналами світлофора та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання.

Сигналами регулювальника вважаються положення його корпуса та жести руками. Для подачі сигналів він також може використовувати жезл або диск із червоним світлоповертачем.

Основні сигнали регулювальника

Рука з жезлом піднята вгору

Такий сигнал означає, що рух транспортних засобів і пішоходів у всіх напрямках заборонений. Учасники дорожнього руху повинні зупинитися та чекати подальших вказівок.

Права рука витягнута вперед

У такому випадку:

  • водіям, які перебувають перед регулювальником, дозволено рух лише праворуч;
  • транспортним засобам, що знаходяться праворуч від регулювальника або за його спиною, рух заборонений;
  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Права рука витягнута вперед, регулювальник повернений лівим боком

У цьому положенні:

  • трамваям дозволено рух ліворуч;
  • іншим транспортним засобам дозволено рух у будь-якому напрямку;
  • пішоходи можуть переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

Руки витягнуті в сторони, опущені вниз або права рука зігнута перед грудьми

Такий сигнал означає:

  • з боку грудей і спини регулювальника рух транспортних засобів і пішоходів заборонений;
  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину перед грудьми та за спиною регулювальника;
  • водіям дозволено рухатися з одного боку перехрестя на протилежний, а також повертати праворуч;
  • трамваям дозволено рухатися «з рукава в рукав».

У поліції нагадують, що знання сигналів регулювальника є не лише вимогою Правил дорожнього руху, а й важливою умовою безпеки. Водіям рекомендують періодично повторювати ці правила, адже в нестандартних дорожніх ситуаціях саме вони допомагають уникнути порушень і аварій.

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ПДР штраф транспорт

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