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Відмовився від контракту в ЗСУ або не пройшов ВЛК – хто оплатить повернення іноземця

13:53, 5 липня 2026
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Уряд затвердив нову процедуру рекрутингу іноземних добровольців, за якою всі витрати на повернення кандидата нестиме приватна компанія.
Відмовився від контракту в ЗСУ або не пройшов ВЛК – хто оплатить повернення іноземця
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Кабінет Міністрів затвердив єдину процедуру супроводу іноземців та осіб без громадянства, які добровільно бажають вступити до Сил оборони України. Документ визначає порядок організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів — від їхнього прибуття в Україну до укладення контракту на військову службу.

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Як працюватиме новий механізм

Організаційний, документальний і логістичний супровід кандидатів на солдатські та сержантські посади здійснюватимуть приватні компанії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до роботи допускатимуть лише компанії, включені до спеціального переліку Центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства.

Для цього вони повинні:

  • бути зареєстрованими в Україні та відповідати встановленим вимогам;
  • не мати податкових та інших заборгованостей;
  • не перебувати під санкціями;
  • не мати зв'язків із державою-агресором;
  • внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 млн гривень на випадок невиконання умов договору.

Рішення про включення компанії до переліку ухвалюватимуть протягом 10 робочих днів після проведення відповідної перевірки. Після позитивного рішення вона зможе супроводжувати іноземних добровольців на всіх етапах процедури.

Як оплачуватимуть послуги

Приватні компанії забезпечуватимуть логістику, оформлення документів, страхування, проживання, харчування та інші необхідні заходи до моменту укладення контракту.

«Кошти компанія отримуватиме окремо за кожного – по 300 000 гривень, але в кілька етапів, щоб уникнути тіньових схем та зловживань. Ми прагнемо показати, що воювати в Україні та за Україну – престижно», – підкреслив заступник Міністра оборони України Мстислав Банік.

Що буде, якщо контракт не укладуть

Компанії нестимуть відповідальність за законність усіх процедур та достовірність поданих документів.

Якщо кандидат не пройде військово-лікарську комісію або відмовиться підписувати контракт, саме компанія повинна власним коштом організувати його повернення до країни, звідки він прибув.

Іноземних добровольців також перевірятимуть українські спецслужби. Після укладення контракту вони проходитимуть базову загальновійськову підготовку та служитимуть у Силах оборони України на тих самих умовах, що й українські військовослужбовці.

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