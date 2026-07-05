Отказался от контракта в ВСУ или не прошел ВЛК — кто оплатит возвращение иностранца

Правительство утвердило новую процедуру набора иностранных добровольцев, согласно которой все расходы на возвращение кандидата будет нести частная компания.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил единую процедуру сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, добровольно желающих вступить в Силы обороны Украины. Документ определяет порядок организационного, документального и логистического сопровождения кандидатов — от их прибытия в Украину до заключения контракта на военную службу.

Как будет работать новый механизм

Организационное, документальное и логистическое сопровождение кандидатов на солдатские и сержантские должности будут осуществлять частные компании.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», к работе будут допускаться только компании, включенные в специальный перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

Для этого они должны:

быть зарегистрированными в Украине и соответствовать установленным требованиям;

не иметь налоговой и иной задолженности;

не находиться под санкциями;

не иметь связей с государством-агрессором;

внести обеспечительный платеж в размере 5 млн гривен на случай невыполнения условий договора.

Решение о включении компании в перечень будет приниматься в течение 10 рабочих дней после проведения соответствующей проверки. После положительного решения она сможет сопровождать иностранных добровольцев на всех этапах процедуры.

Как будут оплачиваться услуги

Частные компании будут обеспечивать логистику, оформление документов, страхование, проживание, питание и другие необходимые меры до момента заключения контракта.

«Средства компания будет получать отдельно за каждого – по 300 000 гривен, но в несколько этапов, чтобы избежать теневых схем и злоупотреблений. Мы стремимся показать, что воевать в Украине и за Украину – престижно», – подчеркнул заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник.

Что будет, если контракт не заключат

Компании будут нести ответственность за законность всех процедур и достоверность представленных документов.

Если кандидат не пройдет военно-медицинскую комиссию или откажется подписывать контракт, именно компания должна за свой счет организовать его возвращение в страну, откуда он прибыл.

Иностранных добровольцев также будут проверять украинские спецслужбы. После заключения контракта они будут проходить базовую общевойсковую подготовку и служить в Силах обороны Украины на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.