Кабмин изменил правила рекрутинга иностранцев в Сила обороны: стоимость сопровождения составит 300 тысяч грн

Теперь работать с иностранными добровольцами смогут только аккредитованные компании, которые будут сопровождать кандидатов от прибытия в Украину до заключения контракта, а стоимость пакета таких услуг составит 300 тыс. грн за одного кандидата.

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Кабинет Министров утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, которые добровольно желают присоединиться к защите Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

По его словам, это решение является очередным этапом реформы рекрутинга, которую правительство реализует по поручению Президента Украины. Новый порядок определяет механизм логистики иностранных добровольцев — от прибытия в Украину до заключения контракта на военную службу.

Отныне работать с иностранными добровольцами смогут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. К участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, соответствующие установленным требованиям, не находящиеся под санкциями, не имеющие связей с государством-агрессором и внесшие обеспечительный платеж в размере 5 млн грн.

После проверки такие компании будут сопровождать кандидатов на всех этапах — от оформления документов до подписания контракта. Они также будут обеспечивать страхование, прибытие в Украину, проживание и питание добровольцев. Стоимость пакета услуг составит 300 тыс. грн за одного кандидата, а выплаты будут осуществляться поэтапно.

Кроме того, компании будут нести ответственность за законность всех процедур и достоверность документов. Если кандидат не пройдет военно-врачебную комиссию или откажется от подписания контракта, компания за собственный счет обеспечит его возвращение в страну выбытия.

После этого кандидат будет проходить проверки, военно-врачебную комиссию, базовую общевойсковую подготовку и присоединяться к Силам обороны Украины на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

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