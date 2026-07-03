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Кабмин изменил правила рекрутинга иностранцев в Сила обороны: стоимость сопровождения составит 300 тысяч грн

19:44, 3 июля 2026
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Теперь работать с иностранными добровольцами смогут только аккредитованные компании, которые будут сопровождать кандидатов от прибытия в Украину до заключения контракта, а стоимость пакета таких услуг составит 300 тыс. грн за одного кандидата.
Кабмин изменил правила рекрутинга иностранцев в Сила обороны: стоимость сопровождения составит 300 тысяч грн
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Кабинет Министров утвердил единые правила сопровождения иностранцев и лиц без гражданства, которые добровольно желают присоединиться к защите Украины. Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров.

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По его словам, это решение является очередным этапом реформы рекрутинга, которую правительство реализует по поручению Президента Украины. Новый порядок определяет механизм логистики иностранных добровольцев — от прибытия в Украину до заключения контракта на военную службу.

Отныне работать с иностранными добровольцами смогут только компании, включенные в перечень Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства. К участию будут допускаться только зарегистрированные в Украине компании, соответствующие установленным требованиям, не находящиеся под санкциями, не имеющие связей с государством-агрессором и внесшие обеспечительный платеж в размере 5 млн грн.

После проверки такие компании будут сопровождать кандидатов на всех этапах — от оформления документов до подписания контракта. Они также будут обеспечивать страхование, прибытие в Украину, проживание и питание добровольцев. Стоимость пакета услуг составит 300 тыс. грн за одного кандидата, а выплаты будут осуществляться поэтапно.

Кроме того, компании будут нести ответственность за законность всех процедур и достоверность документов. Если кандидат не пройдет военно-врачебную комиссию или откажется от подписания контракта, компания за собственный счет обеспечит его возвращение в страну выбытия.

После этого кандидат будет проходить проверки, военно-врачебную комиссию, базовую общевойсковую подготовку и присоединяться к Силам обороны Украины на тех же условиях, что и украинские военнослужащие.

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ВСУ правительство Кабинет Министров Украины иностранец военная служба Юлия Свириденко

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