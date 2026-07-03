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НМТ-2026: два выпускника получили по 200 баллов по всем четырем предметам

19:23, 3 июля 2026
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Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что результаты основной сессии НМТ-2026 уже обнародованы: двое участников получили по 200 баллов по всем четырем предметам, а проходной порог преодолели 275 934 абитуриента.
НМТ-2026: два выпускника получили по 200 баллов по всем четырем предметам
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В персональных кабинетах участников национального мультипредметного теста 3 июля обнародовали результаты основной сессии. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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По ее словам, в этом году в основной сессии НМТ приняли участие 324 284 украинца, из которых 95% проходили тестирование в Украине, а остальные — за рубежом.

Порог по всем четырем предметам в 2026 году преодолели 275 934 участника, что составляет 85,1% от общего количества участников основной сессии. Как отметила Свириденко, этот показатель остается стабильным на протяжении последних трех лет.

Максимальные 200 баллов по одному предмету получили 3 671 участник, что больше, чем в прошлом году. Сразу по двум предметам наивысший результат получили 259 выпускников, по трем предметам — 28, а двое участников получили по 200 баллов по всем четырем предметам.

Премьер-министр сообщила, что вместе с министром образования и науки Оксеном Лисовым обсудила результаты нынешнего НМТ и ход его проведения. По ее словам, несмотря на воздушные тревоги, необходимость обеспечения безопасности участников и проведение тестирования в разных странах мира, система продемонстрировала устойчивость.

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Украина Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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