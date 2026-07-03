НМТ-2026: двоє випускників отримали по 200 балів з усіх чотирьох предметів
У персональних кабінетах учасників національного мультипредметного тесту 3 липня оприлюднили результати основної сесії. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, цього року в основній сесії НМТ взяли участь 324 284 українці, з яких 95% проходили тестування в Україні, а решта — за кордоном.
Поріг з усіх чотирьох предметів у 2026 році подолали 275 934 учасники, що становить 85,1% від загальної кількості учасників основної сесії. Як зазначила Свириденко, цей показник залишається стабільним протягом останніх трьох років.
Максимальні 200 балів з одного предмета отримав 3 671 учасник, що більше, ніж торік. Одразу з двох предметів найвищий результат здобули 259 випускників, із трьох предметів — 28, а двоє учасників отримали по 200 балів з усіх чотирьох предметів.
Прем’єрка повідомила, що разом із міністром освіти і науки Оксеном Лісовим обговорила результати цьогорічного НМТ та перебіг його проведення. За її словами, попри повітряні тривоги, необхідність забезпечення безпеки учасників і проведення тестування в різних країнах світу система продемонструвала стійкість.
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