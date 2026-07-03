Стало відомо, чи вимикатимуть світло 4 липня

Укренерго повідомило, чи будуть відключення світла у суботу, 4 липня.

фото: УНІАН

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У суботу, 4 липня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомило НЕК «Укренерго».

Водночас у компанії рекомендують перенести користування потужними електроприладами на денний час — з 11:00 до 16:00.

Також енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, щоб зберегти стабільність енергосистеми.

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