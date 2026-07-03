Стало відомо, чи вимикатимуть світло 4 липня
19:17, 3 липня 2026
Укренерго повідомило, чи будуть відключення світла у суботу, 4 липня.
фото: УНІАН
У суботу, 4 липня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не планується. Про це повідомило НЕК «Укренерго».
Водночас у компанії рекомендують перенести користування потужними електроприладами на денний час — з 11:00 до 16:00.
Також енергетики закликали українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, щоб зберегти стабільність енергосистеми.
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